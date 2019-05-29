涉詐領助理費 前宜蘭縣議員20萬元交保

相關新聞
下班「上錯車」被罵 舉牌工揮刀刺人辯有癲癇2019-05-29 12:22
男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人2019-05-29 04:00
被彈劾檢察官 緝毒獲獎2019-05-29 00:34
跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半2019-05-28 22:24
蘇啟誠案調查出爐 監委也成假新聞受災戶？2019-05-29 09:33
遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看2019-05-28 20:54
脫序上兵吃一粒眠恍神 搶機車入侵民宅緊抱瓦斯桶2019-05-29 12:31
不滿被分手 恐怖情人綑綁前女友性侵判4年6月2019-05-29 11:25
惡病患飆罵護理師「王八蛋」檢：請求從重量刑2019-05-29 11:17
妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵還散播判賠50萬2019-05-29 11:13
一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元2019-05-29 11:10
不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞2019-05-29 11:06
議員指索賄放人 高市警澄清6000元是賠償金2019-05-29 09:20
西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴2019-05-28 20:21
涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見2019-05-28 19:56
酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合2019-05-28 19:32
慶富總部法拍19.38億 無人投標慘流標2019-05-28 19:29
將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職2019-05-28 19:22
南投縣議員曾振炎涉貪助理費 一審被判3年6個月2019-05-28 18:53
鈕承澤性侵案開庭 他只重覆「謝謝」2個字2019-05-28 18:22
女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴2019-05-28 18:21
三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克2019-05-28 17:29
女嬰遭棉被悶死 保母賠241萬換緩刑2019-05-28 17:19
「百博集團」涉吸金 檢聲請延押總監等3幹部2019-05-28 17:00
告錯了！國民黨花蓮主委遭停權提告 法院沒開庭就駁回2019-05-28 15:22
魚塭水車電死工人 養殖戶賠償家屬獲緩起訴2019-05-28 14:39
因沒能力養第2個 少婦丟包悶死親兒判3年8月2019-05-28 14:36
天雨路滑！公車司機自撞變電箱 路口瞬間停電2019-05-28 13:44
貪官督導鐵路地下化 索賄毫不遮掩二審判9年2019-05-28 13:12
中警好威緝毒三度拿第一 「衝衝衝」政院頒獎狀2019-05-28 13:12
軍人缺錢淪詐欺幫助犯 法院判他5月徒刑2019-05-28 12:27
三立報林滄敏疑特權停車 消息來源是立院記者2019-05-28 11:44
周杰倫叔叔揮拳打女鄰居臉頰 開庭稱「僅輕輕甩一下」2019-05-28 11:41
遭彈劾檢察官獲政院頒獎 陳隆翔：有信心面對法庭審理2019-05-28 11:31
議員盧崑福談反同被「館長」以五字經問候 盧今提告2019-05-28 11:29
「最凶殘檢察官」為奪廟產槍殺出家人 槍手判刑9年定讞2019-05-28 11:11
狠婦欠債幫夫自殺 次女死亡竟也遭她毒害詐保2019-05-28 10:55
台東1男子欲把整棟鋁窗拆賣 員警現場逮人2019-05-28 10:47
依法辦案得先斷升官的念 檢察官的真實告白2019-05-28 10:26
熱門文章
又見虐童！保母急尋傷痕累累的女童 縣府：已緊急安置2019-05-29 00:02
將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職2019-05-28 19:22
影／館長協助加強訓練 女童「助教」一句話逗笑全場400警2019-05-29 08:34
2歲女被繼父打成貓熊眼後緊急安置 生母竟帶走求復合2019-05-29 08:59
女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴2019-05-28 18:21
影／陸客來台玩太晚沒房住 旅館老闆認出暖警還優惠2019-05-28 12:45
桃機第三航廈工人摔落沒叫救護車 22天後腦死家屬提告2019-05-28 13:16
後龍水尾沙灘 女子疑溺水死亡2019-05-28 21:53
跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半2019-05-28 22:24
男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人2019-05-29 04:00
端上桌他傻眼！要求加蔥花 麵店店員霸氣免費給2019-05-29 10:37
三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克2019-05-28 17:29
性侵照顧癱瘓母親的女看護 10萬和解仍被判重刑2019-05-28 15:23
觀音山土石阻斷交通 5警冒雨彎腰一鏟鏟清礫石2019-05-28 14:51
西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴2019-05-28 20:21
吉普車阿里山公路撞遊覽車 駕駛重傷不治2019-05-28 16:01
6隻狗遭毒殺 凶手落網喊冤：為了毒老鼠不知狗會吃2019-05-28 13:38
告錯了！國民黨花蓮主委遭停權提告 法院沒開庭就駁回2019-05-28 15:22
天雨路滑！公車司機自撞變電箱 路口瞬間停電2019-05-28 13:44
屏東大理石工廠氣爆3人插管 疑熔接作業乙炔洩漏釀禍2019-05-28 15:03
蘇花落石砸車傷人 無人機空拍查出下雨沖刷所致2019-05-28 15:14
遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看2019-05-28 20:54
涉鄉公所工程弊案 屏東縣議長周典論胞弟收押禁見2019-05-28 19:56
迷途狗深夜走進分駐所 員警驚訝：牠也懂得報案協尋主人2019-05-29 09:58
女嬰遭棉被悶死 保母賠241萬換緩刑2019-05-28 17:19
海軍標案明明圍標 油漆商竟說是商業道德2019-05-28 16:00
慶富總部法拍19.38億 無人投標慘流標2019-05-28 19:29
偵破開車撞警案 警政署長挺基層：妨害公務案要嚴辦2019-05-28 22:24
酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合2019-05-28 19:32
惡煞尋仇找錯人 4名少年遭當街攔車亂刀砍傷2019-05-29 10:09
吉普車和遊覽車阿里山公路相撞 駕駛重傷送醫2019-05-28 14:43
右轉擦撞 機車騎士被水泥車壓近30分鐘送醫2019-05-28 18:13
疑施工挖破管線釀禍 害廚房氣爆屋主頭髮燒焦2019-05-28 15:47
屁孩想吸K菸不滿藥頭態度差 揪友黑吃黑砍斷他手筋2019-05-29 11:03
外套上有黏液 變態男圖書館內洩慾處拘役40天2019-05-28 16:46
中警好威緝毒三度拿第一 「衝衝衝」政院頒獎狀2019-05-28 13:12
被彈劾檢察官 緝毒獲獎2019-05-29 00:34
因沒能力養第2個 少婦丟包悶死親兒判3年8月2019-05-28 14:36
漁民出海捕魚膠筏故障 海上漂流2小時驚魂獲救2019-05-28 18:03
妹在LINE家人群組罵姊「別給臉不要臉」 非公開不起訴2019-05-29 11:31
留言