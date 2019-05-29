脫序上兵吃一粒眠恍神 搶機車入侵民宅緊抱瓦斯桶

2019-05-29 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陸軍某外島營區曾姓上兵今年2月26日在桃園住家服用一粒眠，導致神智不清誤認遭仇家追趕，向李姓機車騎士求救後竟又搶走他的機車，結果自摔又躲進附近民宅，郭姓屋主驚覺有人闖入，發現曾竟抱著瓦斯桶喃喃自語；法院考量，曾無前科、已和解，依軍法搶奪罪判刑7月，緩刑3年。

檢警調查，曾事發前曾在住家服用一粒眠，結果疑似神智不清，誤以為自己仇家追趕，當天清晨5點多見向路過的李姓騎士求救，拜託他搭載離開現場，但過程中李見曾不斷胡言亂語，最後要求他下車，未料曾竟一把推開他，趁機搶走機車逃逸，最後卻在大園區自摔。

曾隨即棄車，見一旁民宅圍牆有缺口遂闖入，郭姓屋主驚覺有異，一查看才驚見曾緊抱著瓦斯桶不放，他上前制止後曾又朝廚房內衝，企圖尋找地方脫身，經郭壓制報警後曾才遭到逮捕；檢方訊時，曾坦承犯行，加上李、郭指證歷歷，另有現場監視器、警方調查證物等。

法院考量，曾男為現役軍人，僅因為誤認遭人追趕，就對願意騎機車載他離開的李男行搶，惡性非輕，但考量他犯後坦承、已達成和解，並賠償李男的損失，另郭男也撤回侵入住宅告訴等。