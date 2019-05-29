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高市議員控警收賄6000元 警分局坦承行政瑕疵

2019-05-29 12:27聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄黃姓男子遇員警攔查進而發生扭打，被依違反妨礙公務帶回派出所並拿出6000元做為「賠償金」，鳳山分局警疑受賄。市議員林智鴻今邀當事人黃姓男子、鳳山警分局長林依仰、律師許照生，在市議會召開記者會批五甲所員警「要求對方拿錢換取自由之身」，並懷疑警方恐滅證。對此，林依仰說，員警處理的確有行政瑕疵，警方偵辦絕對毋枉毋縱不包庇。

黃男今在林智鴻陪同下提出控訴，他說，當天被帶回派出所並上銬後，有3、4名員警正使用電腦看密錄器，他怕被剪接對他有利證據要求上前觀看，但有員警要求他做好，後有員警拿出紅包袋要求他支付現金才能離開。

許照生說，從過程中得知，警察應向黃男做筆錄，且黃被壓制帶回所內，並無受到任何損害，員警收取費用行為不論是以「賠償金」或其他名義，都違反刑法及貪汙治罪條例。

林依仰說，根據分局調查，黃男願拿出6000元，賠償員警在與他扭打過程中的衣服及身體上的損傷。張姓員警則向他強調，絕對不是索賄。至於6000元是否為索賄？警分局已將張員函送地檢署交由檢方認定。

黃男說，他一個50、60的人又不是「頭殼壞掉」與員警扭打，還要賠償2個年輕人醫藥費，他是被打的人居然要賠償打他的人讓他感到不甘心。

林智鴻表示，在公署環境下，黃男心生恐懼，為換取自由之身，當然會拿出錢來，但他請助理去派出所要求拿出監視器畫面，警方卻以偵查不公開不予提供，他懷疑警方要進行「滅證、串供、包庇」三部曲。

「事實只有一個！」林依仰說，檢察官認為行政調查轉為司法案件後，駐地錄影帶將轉為偵查證據，警方將證據先交由刑警大隊科偵隊檢驗，就算有毀損、刪除都會被還原。

至於黃男拿出錢做為賠償、員警是否執法過當，林依仰說，警方將針對事實做陳述函請檢方偵辦，員警當下見黃男動手，認為對方妨礙公務，回到所內後再次檢定認定未構成，這是經驗問題造成前後認知不一，員警的確有行政瑕疵。

林智鴻說，不論有無構成妨礙公務，要求黃花錢消災了事，就是違法，若警方執法過程，黃男有出重手去扭打，警方應循正常法律程序要求黃做賠償，但黃卻在被上銬時要求拿出，就是構成公然索賄。他要求，檢警應嚴查嚴懲，以遏止歪風，保障人民的安全。

高雄市議員林智鴻今邀黃男、鳳山警分局長林依仰、律師許照生，在市議會召開記者會批五...
高雄市議員林智鴻今邀黃男、鳳山警分局長林依仰、律師許照生，在市議會召開記者會批五甲所員警「要求對方拿錢換取自由之身」，並懷疑警方恐滅證。記者邱奕能／攝影
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鳳山警分局拿出當天黃男所寫道歉書。圖／高雄市警察局鳳山分局提供
鳳山警分局拿出當天黃男所寫道歉書。圖／高雄市警察局鳳山分局提供
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高雄黃姓男子被員警攔查進而發生扭打，被依違反妨礙公務帶回派出所並拿出6000元做...
高雄黃姓男子被員警攔查進而發生扭打，被依違反妨礙公務帶回派出所並拿出6000元做為「賠償金」。記者邱奕能／攝影
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鳳山警分局拿出當天黃男所寫道歉書。記者邱奕能／攝影
鳳山警分局拿出當天黃男所寫道歉書。記者邱奕能／攝影
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警察貪汙
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