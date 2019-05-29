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熊海靈6月1日凱道挺韓 親揭韓流不滅內幕

下班「上錯車」被罵 舉牌工揮刀刺人辯有癲癇

2019-05-29 12:22聯合報 記者王宏舜╱即時報導

新北市56歲售屋廣告舉牌工人李定台下班收工，誤認男子陳德煌開的廂型車是回收看板的車輛，要開車門時遭陳質問，兩人口角、衝突。陳的員工李明鴻見狀上前制止，卻加入戰局，李定台拿刀刺殺李明鴻右胸部3刀，送醫幸無生命危險。李遭陳和陳的另一名周姓員工、路人聯手制伏。新北地院依殺人未遂判李定台5年4月徒刑，台灣高等法院今判上訴駁回。

李定台、李明鴻分是不同房屋銷售廣告公司聘請的舉牌工，去年8月5日原本分別站在板橋區新海橋頭馬路兩側舉廣告招牌。傍晚5時要下班時，李定台看見有廂型車停靠路邊，以為是公司派車來接他，開門準備上車，卻發現司機是陌生人。

站在馬路對面的李明鴻見自己老闆開車要來接他，卻與別的廣告公司舉牌工人吵起架來，立刻趕過去助陣，兩人聯手把李定台打到落荒而逃。

隔沒多久，被打跑的李定台拿了把水果刀折返現場，他亮刀攻擊，李明鴻中了3刀，血流滿地、倒臥血泊。路人見狀報案，新海派出所10名員警趕抵時，李定台仍激動揮刀。

新北地院審理時，辯護人律師主張李定台患癲癇症引發器質性精神疾病，導致情緒無法控制等語，但新北院送亞東醫院精神鑑定，結果顯示李未因「癲癇症」或其他心智缺陷致不能辨識行為違法，或辨識能力顯著降低，無從減刑。

新北地院認為，雙方素不相識，李定台僅因開錯車門的小問題而與對方大打出手，打輸後卻又不甘心，再度折返、拿水果刀往人的身體重要部位猛刺，所幸傷者撿回一命，因此判他5年4月徒刑。

案經上訴，高院維持一審見解，駁回上訴。

新北市廣告工李定台去年8月因急著下班，卻搭錯車而挨罵，他拿刀刺殺身材壯碩的同業，...
新北市廣告工李定台去年8月因急著下班，卻搭錯車而挨罵，他拿刀刺殺身材壯碩的同業，新北地院依殺人未遂罪判李5年4月徒刑。圖／聯合報系資料照片
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