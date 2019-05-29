不滿被分手 恐怖情人綑綁前女友性侵判4年6月

2019-05-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



周姓男子前年底與女友分手後心生怨懟，開車到其上班處堵人，還以尿急為由央求進入租屋處，要求復合遭拒，竟以絲襪綁縛且以衣物塞入女方嘴巴性侵得逞，直至她持刀作勢自殘，他才離開現場，事後又侵入房內偷走液晶電視，經報警查獲，他辯稱復合後兩情相悅發生性行為，台南地院合議庭認周犯強制性交、侵入住宅竊盜罪，應執行有期徒刑4年6月，可上訴。

判決指出，女方說， 周一再以尋死作為藉口，要求復合，但她不願意；案發當天，她的機車被破壞，沒辦法騎，可是她必須去上班，所以是同事載她去上班，下班的時候，朋友要載她回家，等候途中，他經過硬把她拉上車，就說要載她回家。

周以上廁所為由，央求進入租屋處後，要求復合未果遭拒而動怒，她說，他把她推到床上，並且用她放在床邊椅子上的T恤塞住她的嘴巴，再用絲襪及衣物等綁她的雙手，再綁在床頭固定，讓她動彈不得，且說「為什麼不能聽他好好講話」。當天月經來了，她提到尖叫鄰居聽見報警，但他都沒有反應，他開始脫她的短褲及內褲，她只能一直尖叫一直哭，他動作也都沒有停止。

周選任辯護人說，當事人當兵時因精神疾病遭驗退，10多年來長期受精神疾病所苦，並在精神科門診治療，主張當事人行為時，確有因精神障礙所影響。依周所提出診斷證明書所載，周患有焦慮症及失眠症，影響所及僅為被告的情緒及睡眠品質。

合議庭審酌，雖然雙方是前男女朋友關係，但雙方既已分手，本應相互尊重，周竟為圖個人色慾的滿足，罔顧女方反抗，以衣服及絲襪綑綁女方，致使女方無從抗拒，違反女方意願強制性交，並為防止女方呼救，以其衣服強塞入女方口中，造成女方口腔破裂流血，周行為可說是十分惡劣。

又周於性侵害案件發生後，不僅未謹言慎行，反而以強力破壞女方租屋處房間門鎖，侵入其租屋處，擅自竊取房東所有交由女方管領使用的液晶電視，行為不當。