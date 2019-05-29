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集體暴力下的集體失憶 我的六四記憶與遺忘

惡病患飆罵護理師「王八蛋」檢：請求從重量刑

2019-05-29 11:17聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市陳姓男子去年4月前往高雄榮總眼科求診，卻與醫護人員起爭端，又未獲滿意答覆，竟趁護理人員準備手術前置作業時，狂敲打玻璃屏障，還出言辱罵「王八蛋」；陳男隔日怒氣仍未消，再打電話給護理人員飆罵，「我一定讓你眼科翻過一遍」。橋頭地檢署偵結，認定陳男涉嫌違反醫師法，惡性重大、態度惡劣，請求法院從重量刑。

原本陳男去年4月12日下午要接受眼科手術，但他在術前等候區候診時，頻頻質問醫護人員是否有「上鎖置物櫃」，答覆不盡他意，便對醫護人員狂罵「王八蛋」、「混蛋」等語，不斷叫囂，還瘋狂敲打等候區玻璃，害正準備進行手術的醫護人員根本無法工作，勸阻不聽。

隔日，陳男又再打客訴電話到高雄榮總眼科辦公室，透過話筒向醫護人員恫嚇，「那現在雞巴毛，要弄到妳離職」、「我一定讓你眼科翻過一遍」、「你有種，給我等著」等語，害醫護人員心生畏懼報警。

陳男到案堅決否認犯行，但檢警調閱現場監視器畫面，清楚可見陳男在術前等候區與醫護人員發生口角，當時醫護人員身穿手術服，陳男大聲叫囂，還拍打玻璃；在場醫護人員幾經溝通，陳男仍置之不理，還辱罵「王八蛋」。

現場護理人員作證陳男曾多次口出惡言，檢方還勘驗電話錄音譯文，證實陳男確實曾恫嚇醫護人員。

橋頭地檢署偵結，認定陳男涉嫌違反醫療法，不僅妨害醫護人員工作，還可能影響其他正在進行的手術，惡性重大，且陳男犯後否認犯行，犯後態度惡劣，請求橋頭地方法院從重量刑。

高雄市陳姓男子辱罵醫護人員「王八蛋」，被橋頭地檢署依涉嫌違反醫療法起訴，且請求法...
高雄市陳姓男子辱罵醫護人員「王八蛋」，被橋頭地檢署依涉嫌違反醫療法起訴，且請求法院從重量刑。示意圖／報系資料照
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醫護人員手術
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