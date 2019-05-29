妻遭性侵夫在傷口灑盬 辱罵還散播判賠50萬

2019-05-29 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



婦人「小秋」遭神棍性侵害，前夫「阿雄」不但未安慰，反而以「賤女人」辱罵，並故意將此事傳送給親友，還在臉書影射遭性侵，「小秋」請求損害賠償，台中地院判決「阿雄」給付精神慰撫金50萬元。可上訴二審。

「小秋」（化名）10年前與「阿雄」結婚，婚後育有兩名子女，兩人於2015年8月25日協議離婚，婚姻存續期間，她遭他長期暴力相向，整日擔心害怕，精神上飽受壓力，罹患憂鬱症及創傷後壓力症候群。

兩人離婚後，「阿雄」於同年9月6日、7日陸續傳送「賤女人」、「X」辱罵「小秋」；而「小秋」曾遭性侵害，為她不願再提及的傷痛，但「阿雄」不顧她的痛，自同年10月起，故意將此事以通訊軟體LINE傳送給親友知悉，並在臉書影射她曾遭性侵害。

致「小秋」飽受他人異樣眼光，損害她在社會的人格評價，侵害她的隱私權及名譽權，使她的精神再次受到嚴重打擊，因此請求損害賠償，要求「阿雄」賠償200萬元。

「小秋」指出新聞報導未公開被害人姓名，若非「阿雄」將此事告知，親友如何知悉被害人是她？且「阿雄」在臉書傳送訊息給親友，惡意傳播散布她曾遭性侵害之事。 「阿雄」辯稱「小秋」遭性侵害經媒體報導，屬公開資訊，親友知悉屬合情合理，何以認定他散播她遭性侵訊息行為？