一碗麵被偷煮 清潔隊員砍同事判賠148萬多元

2019-05-29 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



任職於台北市環保局萬華清潔隊武昌分隊的姚姓男子，2016年間疑因煮了王姓同事放在廚房的麵，兩人發生口角，他氣不過拿西瓜刀猛砍，其中一刀畫破王的腹部，導致臟器外露，送醫急救一度命危。刑事部分，台北地院依殺人未遂罪判2年徒刑；民事部分，日前判姚應給付王148萬多元，可上訴。

判決指出，姚2016年6月4日上午在辦公室和王吵架，隨後到廚房拿西瓜刀，返回辦公室朝王的胸部由上而下猛砍，王拿椅子阻擋才未被砍中；姚之後改橫向揮砍西瓜刀，其中一刀畫破王的腹部，王當場臟器外露倒地，姚被嚇傻了才停手。

王因臟器外露、小腸斷裂，被送醫急救，緊急接受手術入住加護病房，一度血壓不穩休克病危，所幸最後撿回一命。姚事後持西瓜刀到派出所自首；法院審理時供稱，他拿刀只是想嚇王，揮刀是要砍王的椅子，他也有把握不會砍到王，之後是刀子不小心滑下去，才砍到王的腹部。

在場其他同事證稱，王因為放在廚房的麵被姚煮掉，雙方才發生爭執，姚砍了好幾刀，有一刀來不及阻擋，畫破王的肚子，王倒在地上肚破腸流。

刑事一審依殺人未遂罪判2年徒刑，上訴高院審理中。民事部分，王主張，姚持西瓜刀朝他猛砍數刀，導致臟器外露、小腸橫捷斷裂等傷害，害他1年無法工作，加上醫藥費、看護費與精神慰撫金等共求償227萬餘元。