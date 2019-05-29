不甘「人財兩失」殺女老闆17刀 無期徒刑定讞

2019-05-29 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



掛名茶坊負責人的范金彪與劉姓女老闆有情愫，前年懷疑她移情別戀，且她要將茶坊過名給當兵回來的兒子經營，范自認「人財兩失」，刺殺劉婦17刀。台中地院、高等法院台中分院依殺人罪判范無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回范上訴定讞。

離婚的劉姓女子（48歲）有一子一女，她在台中市崇德六路經營茶坊，范金彪（58歲）原是員工，但和女老闆譜出戀曲。2017年12月20日，劉婦的兒子發現她死在茶坊2樓樓梯間，急忙報警。警方查訪發現，員工范金彪近來頻與女老闆爭吵，鎖定范追查，當天下午范就投案。

范說，上班時與女老闆吵架，11點時拿短刀殺她，隨即關下茶行大門離開；他開車到太平，心情不好而割腕，但之後決定攜帶凶刀投案。

檢、審查出，前年春節期間，范發現劉婦與張姓男子交往，范曾嗆「我得不到別人也別想得到」。劉婦疏遠范，想將茶坊的登記負責人變更為兒子，范前年12月16日、17日去劉婦家吵鬧；同月19日，劉婦向范表示希望他簽署讓渡書給她的兒子，否則要將茶坊負責人名字取消。范不甘「人財兩失」，萌生殺意。