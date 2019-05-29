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男子不服取締與警衝突自願賠6000元 議員批索賄放人

2019-05-29 04:00聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄黃姓機車騎士因未戴安全帽而被鳳山警分局五甲所員警取締，黃卻與員警發生拉扯，被壓制依違反妨害公務帶回所內，但黃自願認錯，員警收下黃的6000元「和解金」後讓他離去。高雄市議員林志鴻今天早上8時45分將在議會召開記者會，批「高市警索賄放人，老鼠屎壞了一鍋粥」。目前該案件鳳山分局已報請檢察官指揮，並表示若員警索賄或縱放人犯絕不徇私，也盼司法毋枉毋縱。

據了解，鳳山分局五甲所畢業才1、2年的張姓員警前天下午執行巡邏勤務時，於南江街與南昌街口發現黃姓機車騎士未戴安全帽，便上前攔查，不過黃卻因拒絕接受盤查，拉扯員警安全帽，進而與警方發生肢體拉扯，後員警將黃壓制在地並將他上銬帶回所內。

張姓警員回到所內後，再次檢視蒐證影像確認，認為黃未達妨礙公務程度，偵辦要件恐有不足。張員身上有擦傷，原打算依妨礙公務罪將黃送辦，但黃男先行認錯，同意寫下「道歉書」，並主動拿出6000元說，他願賠償員警制服破損及手腳擦傷醫藥費，張員接受道歉後就讓黃姓機車騎士離去。

高雄市警察局證實員警收下6000元，並表示此案已著手調查，並移請檢察官指揮偵辦進入偵查階段，釐清員警是否涉及索賄、縱放嫌犯的嫌疑。另對於林智鴻將舉行記者會一事，市警局說，會秉持毋枉毋縱原則，若員警涉及不法，絕對依法嚴辦決不寬待。

高雄市警察局鳳山分局五甲所員警取締黃姓機車騎士，卻疑似收受6000元，有索賄及縱...
高雄市警察局鳳山分局五甲所員警取締黃姓機車騎士，卻疑似收受6000元，有索賄及縱放嫌犯之疑。記者邱奕能／攝影
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機車騎士檢察官高雄市
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