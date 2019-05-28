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跆拳前女國手吸金19億 態度有「正向改變」判9年半

2019-05-28 22:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

跆拳道前國手徐詩彥被控自2014年起利用開補習班結識學生家長，和從事水產小額團購的機會，3年吸金超過19億元，一、二審原依銀行法非法經營收受存款業務罪判她12年6月徒刑。台灣高等法院更一審認為她犯後態度「已有正向轉變」，但未清楚交代未扣案犯罪所得去向，也沒積極償還被害人，改判她9年6月徒刑，沒收未扣案的3億1743萬犯罪所得。

徐詩彥1998年時曾在墨西哥世界大學跆拳道賽獲羽量級銅牌。

徐詩彥從2014年3月間起，利用結識補習班學生家長、水產小額團購機會，向人佯稱自己有經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7 至15日不等的「臨時單」或1個月的「固定單」，或說需用款項投資進口水產貨櫃、外幣買賣，遊說投資，允諾期滿時可獲得每月5%至15%、每期5%至20%利息。

徐女從2014年3月至2017年4月間，吸金19億1196萬元，靠著話術、假單據行騙，被害人從教授、老師到水產同行都有。基隆地院、高院都判她12年6月徒刑，最高法院認為法律見解有疑義，撤銷、發回高院更審。她至今未償還的本金還有3億1743萬元。

高院更一審認為，宋姓女子曾借款210萬元，但卻被記入非法吸金範圍，認定錯誤；且本案有共犯，徐詩彥非單獨犯罪，她在更審時坦承吸金，量刑基礎事實和審酌因子不同。

合議庭認為徐詩彥以高利為餌，騙人投資，眾多投資人投入畢生積蓄卻毀了家庭，還有人因此親友失和，不過考量本件吸金規模雖高達19億元，但投資方式多是投入本金、本金加利潤收回後再投入，和本金全數吸收卻沒還的吸金犯罪惡性不同，因此減了3年刑度。

跆拳道前國手徐詩彥吸金超過19億元，歷審依銀行法非法經營收受存款業務罪判她12年...
跆拳道前國手徐詩彥吸金超過19億元，歷審依銀行法非法經營收受存款業務罪判她12年6月徒刑，台灣高等法院更一審認為她犯後態度「已有正向轉變」，改判她9年6月徒刑，沒收未扣案的3億1743萬犯罪所得。記者王宏舜／攝影
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