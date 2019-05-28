遏止酒駕！酒駕修法重罰 基層員警這樣看

2019-05-28 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



今年3月，立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，有基層員警認為，此條例確實可降低國人酒駕行為，但可能提高酒駕者畏罪逃逸機率，若酒駕者駕車逃逸，恐大幅增加員警執勤危險性。

本月25日，林姓男子駕車行經北市士林區重慶北路、敦煌路口拒絕路檢，還試圖衝撞員警，被員警當場開4槍嚇阻，但他仍一路往蘆洲方向逃逸，隔日在摩鐵被逮；林男辯稱「當時有喝酒，怕酒駕被抓才開車逃逸」，最後被依妨害公務罪送辦。

今年5月，何姓男子駕車行經新北樹林區中山路、中華路口，因變換車道未打方向燈，被巡邏員警攔查；但何男酒駕畏罪，當場踩油門逃逸，沿路違規闖紅燈，最後雖陷入車陣被逮，卻已造成民眾恐慌，以及員警執勤危險性。

「警察抓酒駕具有危險性」，基層警指出，日前剛三讀通過的道路交通管理處罰條例修正案，提高酒駕罰鍰；拒絕酒測從罰9萬變18萬，5年內兩度拒絕酒測罰36萬，三度拒測罰54萬，此條例應會降低酒駕肇事率，但也可能提高酒駕者畏罪逃逸機率。

基層警認為，酒駕罰鍰提高，酒駕者可能自覺沒錢繳納，當下產生逃逸想法，此時員警上前攔阻，多會遭酒駕者駕車衝撞，導致受傷，增加執勤危險性；往後執勤路檢，更應注意自身安全，盡量站在路旁慢車道攔查車輛，避免直接在大馬路中間攔查，較安全。