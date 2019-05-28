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西門新宿爆倒店潮 知名店家涉地下匯兌遭訴　

2019-05-28 20:21聯合報 記者張宏業╱即時報導

在西門新宿大樓專營喬丹、愛迪達的知名潮鞋店「小B之都」，被控暗中經營地下匯兌賺取匯差，同時短報營業收入，涉及逃漏稅捐，台北地檢署今年初登門搜索並查扣相關物證，檢方今天依違反銀行法、偽造文書等罪起訴李姓女負責人。

據調查，李姓業者被控自2016年起，經手人民幣、韓幣及港幣等流通金額匯兌，折合台幣共7千5百餘萬元，影響金融市場甚鉅，另以高價出售潮流鞋款，但漏開發票逃漏稅捐，金額約近9百萬元。

近年潮鞋興起，「小B之都」在西門町開設潮鞋店，透過管道收購限量喬丹1代、愛迪達yeezy系列等潮鞋，再以超出市價2至3倍的行情，將鞋賣給消費者，因透過臉書社群、ｙｏｕｔｕｂｅ與藝人行銷，在潮流圈打開知名度，消費對象大都為陸客，知名鞋款最少都要破萬元。

前總統馬英九執政時期，因兩岸往來頻繁，西門新宿開了不少潮鞋店，原因是大陸人口多，購買潮鞋並非易事，許多陸客想買真貨，紛紛選擇來台購買，也因如此，店家都不給陸客發票，藉此逃漏稅捐。

蔡政府上台後，兩岸關係緊張，陸客減少來台，西門新宿店家倒了一堆，原本門庭若市的店家，現在都等候出租。

檢警調查，以獨資商號「鼎新行」經營潮鞋代購的「小B之都」，除了在西門町開店，也在各大網拍平台刊登代購潮鞋訊息，李姓業者趁經營潮鞋空檔，以公司為掩護，暗中招攬人民幣、韓幣及港幣等地下匯兌，非法匯兌達7584萬元，李則從中抽成千分之2。

除兼營地下匯兌之外，李姓業者另於2016至2018年間，在國稅局稽查時交付盜刻的印章及偽造的借貸切結書，短報3年銷售額，合計8千2百餘萬元，涉逃漏稅捐近9百萬元。

西門新宿爆倒店潮。記者張宏業╱攝影
西門新宿爆倒店潮。記者張宏業╱攝影
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西門新宿爆倒店潮。記者張宏業╱攝影
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西門新宿爆倒店潮。記者張宏業╱攝影
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逃漏稅陸客西門町
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