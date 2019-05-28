酒駕男興訟要求撤罰 員警嘆給他10次機會都不配合

2019-05-28 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名王姓男子酒駕遇警攔查，因連續測了10次酒測都吹氣不足失敗，被員警認定是消極不配合酒測開單，挨罰9萬元、吊銷駕照，還得參加道路交通安全講習。他不服結果，興訟主張自己患有廣泛性社交畏懼症，容易緊張發抖，導致他無法正常吹氣，結果說法不但沒被採信，還被法官斥責耗損國家有限警力，官司今天敗訴收場。

新北地院判決指出，王男去年10月24日晚間騎車行經三重區，因渾身酒氣，所以被員警攔下盤查。員警前後給了他10次機會，期間也給他喝水和休息時間，但他始終未全力配合吹氣，10次酒測均因吹氣不足失敗，因此被認定是消極不配合。

王男興訟主張酒測器對出氣的感應太過靈敏，並指自己容易緊張，可能導致吹氣過程會顫抖，造成吹氣檢驗失敗；裁罰的新北市交通裁決處則駁斥王男說法，指舉發員警已盡力安撫其情緒，且給予多次吹測機會，縱使情緒緊張，也已有足夠時間和機會平復情緒，不能以此做為消極不配合的理由。

法官調查採證光碟，員警給了王男10次酒測機會，全程未見王男有何不能正常吹氣症狀，也未見其身體有顫抖現象。此外，王男在第4次、第5次酒測間曾接受簡易酒測器，不但測驗成功，還測出酒應反映。

法官認為，員警給了王男10次機會，前後經歷47分鐘，且最後一次是應王男要求才給予機會，已極其容忍他的消極作為並給予機會。簡單吹氣就能完成的檢測動作，竟耗如此多的國家有限警力，如果員警的作法仍不能認定王男友消極推諉拒測的故意，豈是立法本意。