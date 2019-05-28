將降調彰化地檢署檢事官 花蓮辦私案檢察官決定辭職

2019-05-28 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



花蓮地檢署前檢察官林俊佑被踢爆去年為替女兒出氣，兩度帶著員警到幼兒園辦私案，今年5月1日司法院職務法庭判決免除檢察官職務；法務部打算將他調任彰化地檢署檢察事務官，據透露，林俊佑已提辭呈。

林俊佑今年45歲，台大土木系、土木研究所畢業後服預官役，退役後考上台大法律研究所，專攻民商法，以雙碩士學位考上司法官第50 期特考，2011年9月分發到花蓮地檢署擔任檢察官，一直未調動。

法務部將逐年編列15億元，辦理彰化地檢署和行政執行署彰化分署聯合辦公室新建工程，去年完成設計，今年將動土興建。法務部內部討論後，決定借重林俊佑的土木長才，將調他到彰檢轉任檢察事務官負責新建工程。據透露，林俊佑不打算離開花蓮，已向花蓮地檢署遞出辭呈。

去年6月間，他懷疑就讀幼兒園的女兒被其他小朋友欺侮，園方又沒有妥善處理，兩度私下帶著員警到幼兒園興師問罪，要求幼兒園交出監視器錄影畫面，被園長拒絕。事後，林俊佑被踢爆辦私案，還出言恐嚇園長和其他老師，但林俊佑否認。