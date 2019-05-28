南投縣議員曾振炎涉貪助理費 一審被判3年6個月
南投縣議員曾振炎因103年至107年任期間，遭人檢舉他與妻子侯月嫦及掛名公費助理曾姓男子等5人，涉詐領助理費案近200萬元，檢方去年5月依違《貪汙治罪條例》起訴後，案件審理一年後，南投地方法院日前一審判決依利用職務詐取財物罪，判曾振炎有期徒刑3年6個月，褫奪公權3年，同案妻子被判1年10個月，其餘被告被判緩刑2年，全案仍可上訴。
判決書指出，曾振炎與侯月嫦共同利用縣議員「每人職務上得聘用公費助理2人至4人、及議員每人之助理每月支領金額不得超過8萬元」之機會，僅聘用吳俊邦之父吳浴欽實際擔任議員公費助理，而明知未聘用曾志強、曾志誠、吳俊邦等人擔任議員的公費助理，竟共同意圖為自己不法之所有，基於職務機會詐欺取財物，不法所得總計199萬9838元。
案經南投縣調查站去年3月持搜索票前往曾住家、服務處搜索，帶回帳務資料，傳喚相關17人到案，查出曾振炎以曾男等3人名義虛報助理費且不實投保勞健保，時任縣議員4年內每月向南投縣議會詐領助理費，並由曾妻提領，全案移送南投地檢署檢察官偵查後起訴。
南投地方法院經過年餘審理後，一審做出判決處以有期徒刑3年6個月，褫奪公權3年，曾振炎獲知判決後大呼冤枉，表示目前尚未收到法院判決書，將與律師研議後提出上訴，證明自身清白，並說「每月光是助理費用開銷就超過10萬，法院將會還我清白！」，表示應該是細節上誤會、對法令疏忽，會上訴力證自己的清白。
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