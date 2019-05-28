鈕承澤性侵案開庭 他只重覆「謝謝」2個字

2019-05-28 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地院審理導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，今天開庭進行準備程序，鈕承澤出庭未表示意見，只重覆「謝謝」2字；鈕的律師團對檢察官起訴時的證據能力等程序事項有異議，法官要求辯方6月28日前先以書狀呈報，當庭訂7月16日再開庭。

鈕承澤前幾次出庭曾簡單說明涉案心情並喊冤，心情激動，他今天開庭時對於是否願與被害人調解、目前生活狀況全部以「謝謝」回應，一度鞠躬、一度雙手合十。

據了解，性侵案起訴後，鈕承澤的律師閱卷發現所影印卷證不清晰，影響防禦，台北地院日前加開勘驗筆錄庭，審理進度目前停在準備階段，雙方並未觸及調解事宜，檢辯尚未法庭攻防。

檢方指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶同被害女子到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害女子一人獨留鈕承澤家中。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，強脫衣褲，以手指插入被害女子下體，被害人事發後由室友陪同前往醫院驗傷採證，向警方報案。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪，將鈕起訴。