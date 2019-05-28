女情報官閻獻君赴陸殉職 家屬提國賠敗訴

2019-05-28 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



國防部軍事情報局女陸軍上尉閻獻君1956年到大陸執行任務，家屬卻在42年後收到軍方通知，稱她早已死亡，但死亡時間三度變動，造成撫卹金多寡受影響，雖經法院確認後，國防部已發撫卹金，但家屬主張，國防部延遲發放撫卹金，提民事訴訟要求國家賠償，請求國防部給付170萬元差額利息。台北地方法院更一審判賠77萬多元，但台灣高等法院今廢棄原判決，駁回家屬之訴。

閻母閻張玉鳳生前曾接受本報訪問，指出她的丈夫是大陳島布商，育有6女2男，從軍的閻獻君排行老二。1955年國共情勢緊張，軍方一名女子遊說女兒從軍，19歲的女兒忠貞愛國，毅然從軍，成為國防部第二廳諜報隊的情報官。不久，閻家跟隨部隊撤退到台灣，閻獻君隔年被派往香港工作，女兒離開前交代要妥善保存任官、派職等文件，訣別意味濃厚，沒想到真的一去不回。

家屬替女兒代領薪水，1998年卻收到國防部留守署通知，指閻獻君早在1987年在特區作戰殉職，准家屬辦理撫卹，可一次領取撫卹金110萬餘元，年撫金8萬9000餘元終身。閻母不服提訴願，留守署再查卻發覺錯誤，更正閻殉職時間是1967年，但強調因閻女階級未變，撫卹金也不變；但，國防部第三度更正閻女的死亡時間為1999年，影響撫卹金數額。

家屬提行政訴訟，台北高等行政法院認為，國防部聯合後勤司令部應查明閻的死亡時間，再作處分；最高行政法院認定閻女死亡時間為1998年報失蹤後的隔年，判國防部須補發318萬多元撫卹金差額；閻母看不到最終結果，2007年去世。

閻獻君2011年被核定為烈士，入祀淡水忠烈祠，但遺骸下落不明。家屬認為，國防部延遲給付撫卹金差額，應賠償相關利息，向法院提民事訴訟要求國賠，請求國防部給付170萬餘元。國防部抗辯，沒故意延遲或拖延，且主張家屬超過請求權時效，請求法院駁回訴訟。北院一審判國防部敗訴，但案件上訴，高院認為，訴訟程序有瑕疵，廢棄原判決，發回更審，更一審判國防部賠77萬4699元。

高院認為，軍人撫卹條例迭經修正，撫卹金基數逐步調高，國防部對軍人遺族核卹受益處分前，須先審查確認撫卹的原因、撫卹發生時間、遺族身分，才能決定適用何時期的軍人撫卹條例計算撫卹基金基數。如果國防部的處分客觀上確有所本，就算處分事後經行政爭訟結果撤銷，只涉及與行政法院間對爭議事項的事實認定、法律適用意見不同，不能算是故意、過失怠於執行核卹。

國防部是根據閻獻君的存記資料記載的失聯時間、軍情局1966年間的簽呈資料、軍情局關於閻獻君的督導手冊記載最後通聯紀錄，認定她1966年間失聯，1967年死亡，依1967年的軍人撫卹條例作成核卹處分，客觀上有所本。因閻母屢提訴願、再訴願、行政訴訟，國防部也是依行政爭訟結果，一再另為核卹處分，但雙方對閻獻君失蹤、死亡時間爭執不下；2007年2月7日，新北地院裁定認定閻獻君1999年2月17日「視同作戰死亡」。

為解決爭議，國防部2007年9月4日發布命令，更正閻獻君1999年2月17日作戰死亡，但閻母2007年1月10日過世，國防部因此依1997年軍人撫卹條例第21條第4款規定，以「撫卹權利不得繼承」為由，駁家屬請求撫卹金差額。最高行政法院判決認閻母生前已起訴請求撫卹金差額，債權不具有一身專屬性，得由家屬繼承，2011年8月31日改判國防部應依1997年軍人撫卹條例規定，給付家屬撫卹金差額確定，國防部便在2011年11月22日給付差額給家屬。