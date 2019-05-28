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漢光演習傳意外 湖口542旅15人輕重傷送醫

美中科技冷戰下 BBC盤點7大領先世界的中國科技

漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54聯合報 記者張雅婷╱即時報導

今天進行漢光演習，下午4點多時在湖口542旅發生中型戰術輪車撞倒廢棄的碉堡，當場多名官兵受傷，緊急送往新竹各醫院。

陸軍第六軍團指揮部下午表示，今天下午第五四二旅裝騎連，駕駛中型戰術輪車行經湖口二營區廢棄碉堡處，撞擊營區圍牆致車頭半毀，15人輕重傷，有軍人骨折、氣胸等現象，緊急送往竹北東元、新竹國軍醫院，詳細事故發生的原因，組成專案小組調查中。

軍方強調，確切的事故原因尚在調查，15名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。

軍方強調，確切的事故原因尚在調查，十五名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。記者...
軍方強調，確切的事故原因尚在調查，十五名受傷官兵有骨折等狀況，但無生命危險。記者郭政芬／攝影
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今天進行漢光演習，下午四點多時在湖口542旅發生中型戰術輪車撞倒廢棄的岡哨，當場...
今天進行漢光演習，下午四點多時在湖口542旅發生中型戰術輪車撞倒廢棄的岡哨，當場多名官兵受傷。記者郭政芬／攝影
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醫院的門口多名官兵進出。記者郭政芬／攝影
醫院的門口多名官兵進出。記者郭政芬／攝影
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漢光演習新竹骨折
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