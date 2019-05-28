漢光演習傳意外 湖口542旅15官兵受傷送醫

2019-05-28 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



今天進行漢光演習，下午4點多時在湖口542旅發生中型戰術輪車撞倒廢棄的碉堡，當場多名官兵受傷，緊急送往新竹各醫院。

陸軍第六軍團指揮部下午表示，今天下午第五四二旅裝騎連，駕駛中型戰術輪車行經湖口二營區廢棄碉堡處，撞擊營區圍牆致車頭半毀，15人輕重傷，有軍人骨折、氣胸等現象，緊急送往竹北東元、新竹國軍醫院，詳細事故發生的原因，組成專案小組調查中。