三峽義消酒駕自撞圍籬還落屎 酒精濃度1.43毫克

2019-05-28 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三峽區昨晚發生1起自撞圍籬事故，肇事男子渾身酒氣喝得幾乎快昏迷，直直衝向鐵皮圍籬撞上停下，還自己被嚇到挫屎，附近居民聽見巨大撞擊聲出門查看見狀立即報警，員警到場將他送往醫院並進行酒測，赫然發現他是名義消，而且體內酒精值濃度達每公升1.43毫克，還要員警協助清理他褲裡的糞便，依法將他依公共危險罪送辦。

酒駕挫屎的莊姓男子（53歲）昨晚11時許，駕車行經三峽區民生街，因為實在喝得太醉，根本已經接近昏迷狀態，才會無法注意路況直直撞上鐵皮圍籬，而且還因此自己被嚇到失禁挫屎在褲裡，自己爬出車外時雙腿都沾滿大便，直接倒在路旁。

附近居民聞聲出來查看，見狀都嚇了一跳，趕緊叫來員警處理，但因為莊嫌神智不清，直接拒絕員警酒測，警方只好立即先將他送往恩主公醫院就醫，並在醫院內經友人勸說下對他進行吹氣酒測，但酒測儀數值居然飆出1.43mg/l的數值，連員警都嚇了一跳，不敢相信他是如何開車上路的。

據瞭解，莊嫌是名三峽隆恩分隊的義消，昨晚參加消防特搜大隊的聚餐後，不顧已經喝得爛醉，偷偷開車要返回家中，但因為酒精作祟，讓他幾乎快要陷入昏迷，才會因此撞上圍籬。