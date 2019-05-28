女嬰遭棉被悶死 保母賠737萬換緩刑要賠到80歲

2019-05-28 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



47歲紀姓保母去年照顧9月大的李姓女嬰，卻把孩子放在床上獨自出門超過半小時，女嬰遭棉被悶住窒息死亡。士林地院今下午宣判，紀姓保母犯業務過失致死罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，緩刑5年，並賠償女嬰雙親737萬餘元，按月賠償得賠到80歲。

判決指出，紀姓保母有多年的收托照顧嬰兒經驗，知道9月大的女嬰已可以坐、爬行、站立，應注意女嬰在睡覺時會翻身、滾動，或者在移動過程中遇到物品覆蓋頭部，物品過重無力掙脫，導致窒息死亡可能，應提供適當的照顧嬰兒空間，卻未使用嬰兒床、透氣寢具、床墊等。

去年3月5日10時許，她把女嬰放主臥室的成人床靠牆處，並拿棉被摺疊放在女嬰身旁，便離開房間超過半小時，不料女嬰趴睡遭棉被壓覆窒息，當日11點12分，她發現狀況不對，打119報案，女嬰經急救恢復心跳，但轉往加護病房治療，隔日晚上10時許，因缺氧性腦病變，中樞神經衰竭死亡。

博士畢業的女嬰母親上月開庭氣憤說，「難道別人的孩子就不是命嗎？」保母不顧托嬰安全，獨自放3個小孩在家就出門辦私事，事後還隱匿曾經「出門」，對女兒後事不聞不問，幸好老天有眼，找到監視器畫面證明外出事實。

保母開庭時，淚灑法庭自責說，「是我的疏失」，會盡力賠償女嬰父母，以換取緩刑自新機會，且案發後不再從事保母工作，目前接案從事大樓辦公室、廠房清潔工作，平均月薪2萬餘元，還要照顧未成年子女。