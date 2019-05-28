「百博集團」涉吸金 檢聲請延押總監等3幹部

2019-05-28 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



在臉書以投資虛擬百家樂博弈遊戲聞名的「百博集團」，誆稱只要投資1千元，保證月獲利7百元，涉嫌吸金詐騙；台北地檢署4月間發動搜索約談後，考量有串證之虞，依違反銀行法及詐欺等罪，向法院聲押禁見總監余建宏、陳嘉穗、吳承桓等3人獲准。3人羈押期限將屆滿，檢方今向法院聲請延押。

據調查，百博集團從2017年起迄今，透過臉書及Line群組招攬客戶，宣稱以投資百家樂博弈遊戲為主，每單位投資1千至35萬元不等，保證每月可獲利60%至70%，入會就能取得帳戶密碼，加碼投資越多，獲利越多。

會員依投資金額分四等級，投資35萬元為「鑽石級」、25萬元是「金牌級」、15萬是「銀牌級」、1千至5萬是「銅牌級」；若再拉下線入會，每拉一人可再分百分之30至40紅利。

有投資人檢舉，指一開始投資1千元，每個月領7百元紅利，但去年百博稱改變投資模式，變成單筆金額要五萬元，投資報酬率降到50%，去年4月過後一毛錢也領不到，總監余建宏也不知去向。

北檢今年4月1日發動搜索，經漏夜偵訊後，考量有串證之虞，依違反銀行法及詐欺等罪，將余建宏、陳嘉穗、吳承桓等3人聲押禁見；其餘6人分別以10萬至20萬元交保。

余建宏等3人的羈押期限至6月2日為止，檢方認為全案仍有共犯、證人未到案，為釐清金流及案情細節，羈押理由仍存在，因此今向台北地院聲請延押。