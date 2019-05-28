海軍標案明明圍標 油漆商竟說是商業道德

2019-05-28 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



海軍基隆後勤支援指揮部辦理防汙漆標案3度流標後，備妥漆料的謝姓代理商擔心廢標，指示陳姓員工與下游劉姓經銷商討論投標金額，最後讓劉得標，檢察官依違反政府採購法將3人起訴。法院審理時，謝辯稱因商業道德才告知劉投標金額，陳、劉也否認犯罪，法官不採信，分判4、3、2月有期徒刑，得易科罰金；可上訴。

判決指出，海軍基隆後部2015年辦理「SPC無錫黑防污漆等8項」採購案招標，第1次開標因投標合格廠商未達3家流標，第2、3次開標則因劉男投標金額高於底價廢標。

由於謝男已備妥本件採購案所需油漆料，恐採購案取消，在第3次開標後以通訊軟體LINE指示陳男，轉告劉男將以52萬8000元參與第4次投標，要劉以略低價格元投標。採購案2015年10月20日第4次開標，劉男以52萬7000元最低標優先減價及第1次比減價，最後以51萬6000元得標。

陳姓員工因另涉貪汙治罪條例案件，高雄地檢署向法院聲請通訊監察，得知上情。法務部調查局高雄巿調查站將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

謝、陳、劉法院審理時均否認犯罪，謝男辯稱，全案為單純商業行為，他有業績壓力，為免採購案被取消，才參與第4 次投標。劉是他在基隆地區經銷商，基於商業道德才指示陳告知劉投標價格。陳則辯稱全聽從謝指示去做。劉辯稱第4次招標，已無3家以上廠商限制，無須畫蛇添足與陳謀議。

法官認為，政府採購法規定廠商投標文件應以書面密封，以免事前洩漏投標金額，出現不公平競爭。投標廠商通常也視投標金額為商業機密，避免洩漏遭其他廠商以更低價競爭，錯失得標機會或因而提高投標金額。