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高雄市長室遭闖是水門案？名嘴直指關鍵十分鐘疑點

不滿壹傳媒評論判決離譜 法官求償勝訴

2019-05-28 15:53中央社 台北28日電

法官蔡嘉裕不滿壹傳媒指他是離譜法官，提告求償，一審敗訴。高院認為報導任意連結非事實且不當評論，今天改判壹傳媒與記者、主任賠償35萬元、道歉，永久刪除網路報導。

全案起於台中市一名廖姓男子控告3名女兒恐嚇公然侮辱罪嫌，全案於民國103年無罪確定。

壹傳媒104年間於壹週刊網站報導「入贅老父遭兒女逼產差點吃誣告官司」，壹週刊雜誌也報導指稱「恐嚇推人判無罪」，並指一審判決離譜、罕見、最扯，指承審的台中地院法官蔡嘉裕是「離譜法官」。

蔡嘉裕不滿報導，認為內容未經合理查證，捏造3名女兒在偵查中坦承犯行的事實，進而評論判決大逆轉、罕見，又捏造他主動分案查辦廖父誣告，批評他離譜、罕見，誘使網友以不堪文字辱罵他，求償新台幣50萬元，並永久刪除網路報導及刊登道歉聲明。

一審士林地方法院判決蔡嘉裕敗訴，案經上訴，台灣高等法院認為，撰稿記者只憑廖父一方說詞，未向廖的3名女兒查證，也未平衡報導，鋪陳營造3名女兒欺凌父親謀家產，廖父則屬委屈的背景。

二審承審合議庭認為，報導將其中一名女兒用手戳父親的動作解讀為猛推，再憑3名女兒偵查中坦承犯行的不實事項，指摘蔡嘉裕逆轉判無罪，又以蔡主動分案等不實事項，直指一審判決離譜、罕見、最扯，並指蔡是離譜法官。

合議庭認為，報導與評論使讀者產生蔡嘉裕認事荒謬、離譜、異於常人且是非不分、偏頗不公的負面觀感，屬任意結合非真實的事實而為不當評論，已侵害蔡嘉裕名譽權。

合議庭認定，撰稿記者與負責審核的主任侵害蔡嘉裕名譽權，壹傳媒為僱用人也應負連帶賠償責任，改判壹傳媒與記者、主任連帶賠償精神慰撫金35萬元，並刊登道歉聲明、永久刪除網路報導的網頁與電磁紀錄，全案可上訴。

壹傳媒恐嚇公然侮辱
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