魚塭水車電死工人 養殖戶賠償家屬獲緩起訴

2019-05-28 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉姓養殖戶以日薪2200元，去年7月聘請戴姓男子等人幫忙打撈虱目魚，沒想到，魚塭水車供電裝置電纜銅線外露，戴姓工人將水車拉到魚池畔時，腰背側觸碰到漏電鐵絲，當場頓時倒地昏厥，送醫急救仍因心因性休克不治身亡。設置魚塭電路系統的劉姓養殖戶涉嫌過失致死，橋頭地檢署偵結，依法將他起訴。

檢警調查，劉姓養殖戶在高雄湖內養殖虱目魚，其魚塭共有5座魚池，若買主有意購買虱目魚，劉便會出資、將打撈工作委由聘雇工人完成。打撈工人在打撈虱目魚前，必須先到池畔拉扯固定水車的牽引繩，將水車拉回池岸，再將水車牽引繩綁在水泥柱上固定，以利執行打撈作業。

去年7月20日，戴姓工人等7人在第1座魚池打撈，但礙於數量不足，便前往第2座魚池作業。當時魚池上一網如常浮有曝氣增氧用水車，但戴姓工人卻沒被告知、也沒發現水車供電電纜線絕緣被覆破損，在開關電路沒斷電的情況下，依舊將水車拉到池畔，不小心觸碰到導電鐵絲，受電擊倒地、送醫搶救仍宣告不治。

戴姓工人老父悲痛欲絕，訴請偵辦。據高雄市政府勞工局勞動檢查處、法醫研究所相關鑑定報告，劉姓養殖戶到案坦承過失，橋頭地檢署偵結認定他涉犯過失致死罪嫌。