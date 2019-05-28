因沒能力養第2個 少婦丟包悶死親兒判3年8月

2019-05-28 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



21歲的賴姓女子去年8月在新北市三峽住處產下一名男嬰，因無力扶養，竟將小孩裝進黑色手提包，載到鶯歌棄置在其他民眾機車的腳踏板上，導致小孩死亡；新北地方法院審理時，法官問她「為什麼要遺棄」，她回答「沒有能力養第２個」，最後被依遺棄致人於死判刑3年8月。全案可上訴。

據了解，賴女交往複雜，先前已產過一子，暫由父親照顧。去年8月18日，她再度產子，由於推算的受孕期間已經喝得爛醉，也不記得自己是跟誰發生關係；她因為擔心被父親責罵，所以將小孩棄置在他人的機車腳踏板上，希望好心人發現能將小孩安置，未料包包內的空氣不足，導致小孩被活活悶死。

法庭上，賴女承認棄養，但對於自己錯誤判斷造成小孩死亡的結果沒有太大情緒反應；法官問賴女「為什麼要遺棄小孩」，她回答「當時沒有工作，只有能力養第1個，沒有能力養第2個」,法官再問「為什麼不找人求救」，她表示「有想過，但擔心社福單位通知家人，怕被爸爸罵」。至於為何要將孩子丟在別人的腳踏板上，賴女表示「因為那時候快下午6點半，要去接大兒子」。