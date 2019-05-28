貪官督導鐵路地下化 索賄毫不遮掩二審判9年

2019-05-28 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



交通部鐵道局副工程司余姓男子遭控藉辦理督導高雄鐵路地下化工程，向包商索賄現金、iPhone手機，甚至外遇離家與堂姊同居處的裝修費，也是包商買單。一審依藉勢勒索財物罪重判12年徒刑；高雄高分院今天上午改依對職務上行為收受不正利益罪判4年、收受賄賂罪判8年，合併執行9年，褫奪公權6年。仍可上訴。

合議庭一審痛批，余擁碩士學歷、身為國家重要建設鐵地下化督導人員，竟將承包商視為自動提款機，需索、要求毫不遮掩、節制，動輒索討金額達中階受薪階層整月薪水，只為他生活娛樂開銷；余偵訊被問及包商何以要付錢及提供物品，竟說出「我想大概就是因為我是這個案子的承辦人，他們是不是要討好我，我無法判斷」，彷彿理所當然、毫無愧色。

判決指出，余姓男子（46歲）任職鐵路改建工程局（現整併為鐵道局）南部工程處，當過第四工務段任工程員、幫工程司，後來調任第六工務段並升副工程司，余1人主辦督導48億8000萬「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化（明挖覆蓋）工程」（含CL112 標、CL113 標），職權包括督導、履約、驗收、請款等。

余卻仗勢得標商泛亞公司為求工程順利的心態，施工期間，他多次狠嗆「不要以為驗收了就過關了」、「我若狠起來，可以要求施工的全部拆掉重做」，各種明暗示、要脅、辱罵，包商只好配合他多項物質及金錢索求，連包商工務專用車至外地出差，余欲借來私用，一通電話要求立即駛回。

合議庭查出，余向包商索賄3610元餐券、私人機車維修保養2萬6550元要包商到場買單、私人宴客開銷6萬3365元打包商統編、索討現金21萬元、裝修與堂姊同居處20萬1850元、索討2支iPhone價值5萬8000元、網購私人器材貨到付款3萬1094元，共計59萬5969元。