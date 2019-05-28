嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣警察局目前正在各路口建置治安監視系統，預定下月完成全縣共867組、4557支治安即時監視器，將有助嘉義縣治安提升，另轄內設置取締交通違規固定式測速、闖紅燈相機仍與去年相同共10支、未增加，但交通隊提醒，嘉義縣各分局另有7部移動式測速相機，會設置在易超速、肇事路段，請駕駛小心、不要違規。

嘉義縣警局表示，自去年12月開始在全縣各重要路口，新設置786組治安監視系統，其中包括汰舊更新546組監視系統，預定下月全面完成建置，其中超過千支是車牌即時辨識系統，未來全縣共有867組、4557支治安即時監視器，可在第一時間協助辨識涉案車輛車牌，有助第一時間掌握涉案車輛行蹤。

警方表示，新建置監視器都屬於治安監視系統，與交通取締無關，民眾無須擔心，交通違規另有固定式、移動式，測速、闖紅燈相機。

嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏說明，縣內測速、闖紅燈相機設置，仍與去年相同共10支，前3名路段分別為「嘉159線新港鄉南壇段水月橋處」、「台三線272.2公里處」、「民雄鄉台一線258公里與東榮路路口」，3處固定式測速、闖紅燈相機，每年都取締達萬件以上。

蘇俊宏說，新港鄉南壇段水月橋，連續多年蟬聯嘉義縣違規取締榜首，研判該路段寬廣，又非交岔路口有交通號誌，許多外地進香客駕駛搶快超速。