軍人缺錢淪詐欺幫助犯 法院判他5月徒刑

2019-05-28 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市林姓軍人去年間聽信某「運動投資網站」詐騙集團話術，說服他只要提供金融帳號，10日就能獲利1萬元。林姓軍人眼見自己帳戶現金流吃緊，答應提供自身帳戶供詐騙集團使用，淪為詐騙幫助犯。橋頭地方法院依幫助詐欺取財罪，判林姓軍人有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

據悉，林姓軍人在將存摺、提款卡提供給詐騙集團前，帳戶存款僅剩1000元，幾乎見底；由於他一時急於用錢，見不知名詐騙集團祭出暴利，才答應提供帳戶。隨後，詐騙集團又轉向洪姓婦人行騙，騙洪姓苦主陸續將29萬元匯入林姓軍人帳戶中。

檢警循帳戶追查到林姓軍人，他坦承寄送自己帳戶資料給不知名他人，但矢口否認幫助詐欺；他辯稱，曾直覺可疑，但因當時急著用錢，「沒想那麼多」，直到後來反覆思考、覺得不妥，才又打電話去銀行掛失，堅決不承認犯罪。

橋頭地方法院認為，林姓軍人提供帳戶給詐騙集團前，戶頭結算不過1000元，眼見詐騙集團開出暴利，他大概仗恃頂多損失帳戶、提款卡，就選擇輕率提供帳戶資料給他人使用。

法官指出，現今薪資成長緩慢，最低基本工資僅2萬3100元，社會多數人得勞心勞力才能賺取低薪；然而，林姓軍人聽聞只要提供帳戶，絲毫不需要付出任何勞務就能獲得高報酬，竟然也不覺得不合理。再者，近年常見人頭帳戶詐騙案件，媒體、政府皆多有宣導，林姓軍人身為有智識、社會經驗的成年人，自當不能推諉「不知道」。