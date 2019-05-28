三立報林滄敏疑特權停車 消息來源是立院記者

2019-05-28 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前立委林滄敏不滿遭三立電視台影射在台大醫院特權停車，控告女記者許貴雅、攝影王承偉加重誹謗並求償100萬元，士林地院原本各處拘役30日，得易科罰金。台灣高等法院前年改判兩人無罪，刑事附帶民事求償部分，林一、二審接連敗訴。

本案起於2015年10月間，一名台大醫院醫師在社群網站上發文，指在醫院大門前，有一輛車窗貼著立法院停車證的「賓利車」違規停車，影響救護車進出。三立新聞則撰發「賓利違停還嗆駐警、『彰化金城武』否認：與我無關」，影射賓利車駕駛就是林滄敏。但10月29日賓利車主向台大醫院致歉，林認為自己無端遭波及。

林滄敏說，新聞報導還說他「任性、有錢、囂張、嗆警」，當時正在選舉期間，對在民主政治選舉期間的人來說簡直是「判死刑」、是最嚴厲的考驗。

高院刑事庭表示，媒體記者監督公共事務與公眾人物應受更大的言論自由保障，政治人物的人格、道德更應受檢驗嚴格檢驗，而新聞報導有「時效性壓力」，又未被賦予傳媒特別調查權，要期待對事實或資訊來源查證完全無誤，將過於苛求。若要求新聞媒體必須確認所發表資訊全無錯誤，必須付出很高的成本，這恐造成寒蟬效應，斲傷民主政治根基。

民事部分，士林地院民事庭認為報導雖有影涉林或助理違停之虞，但有平衡報導，屬善意評論。這篇報導未查有經新聞組織本身不當控制，消息來源為刻意偏向，或議題發展的新聞情境受不當因素扭曲等情事，駁回林的請求。

林上訴高院民庭。高院民庭認為，許貴雅從跑立法院的記者曾韋禎、林佳慧、張玄會提供的訊息後，已向林本人、辦公室人員求證採訪，也進一步向立法院交通科查證有關賓利車登記資料，可見許貴雅「確信」曾韋禎等3人提供資訊和自行查證資料為真實，且與公共利益有關，將查證訊息和回應，撰寫成報導，已盡查證義務。