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周杰倫叔叔揮拳打女鄰居臉頰 開庭稱「僅輕輕甩一下」

2019-05-28 11:41聯合報 記者林孟潔╱即時報導

周耀義。本報資料照片
周耀義。本報資料照片
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藝人周杰倫親叔叔周耀義去年不滿許姓女鄰居亂按電梯，一時氣憤動手打許女耳光，導致許女左臉頰、上唇挫傷，他被依傷害罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元定讞；民事部分，許女向他求償16萬元精神慰撫金，台北地方法院今天開庭，周耀義表示，「我只是輕輕甩一下」，用手背碰到許女的臉頰，他願意賠償1萬元和解，但被對方拒絕。

周耀義曾為討管理費被控毆打陳姓女住戶，罵陳女是「狗」；他在案件審理期間，又與同樓層的許女發生衝突，他2018年7月13日晚間近8時不滿許女亂按電梯，先在樓梯口用身體擋著許女的去路，不讓許女離開，並動手揮拳毆打許女的臉頰，導致許女受傷。

周耀義坦承犯行，去年10月被檢察官起訴，並聲請簡易判決，法官審理認定周涉案事證明確，依傷害罪判處他4月，得易科罰金12萬元，周耀義認為判刑過重，提起上訴，台北地院二審審理認為，前審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴。

民事部分，許女向周耀義求償16萬元精神慰撫金，台北地方法院今天開庭，周親自出庭，而許女則未出庭，委由沈姓房東代表出庭。沈姓房東指出，許女案發前擔任會計行政工作，但案發後心生恐懼，只好辭職搬家回台中，目前在家帶小孩，而他是許女在台北唯一的親友，今天才代表許女出庭。

周耀義表示，許女既然沒有請求醫藥費，而由刑事勘驗光碟中可以看出「我沒有揮拳毆打，我只是輕輕甩一下，用手臂碰觸到她的臉頰」。他說，他當初輪值擔任大樓主委，發現許女亂按電梯從B2按到15樓，許女被他質問後只有笑笑地不回答，他一時衝動才會動手，「我不認為這樣會造成她的恐慌和害怕」，因為案發後他再也沒有和許女往來。

他說，他願意和解但許女一直不出面，就醫藥費而言應該僅幾千塊錢，但他為了表示誠意，願意賠償1萬元和解。他已經退休多年，也承擔法律責任，刑事罰金他也借錢全數繳清，且他現在要供養91歲大姐住院醫療費用，經濟壓力很大。

沈姓房東聽聞表示，周耀義所言並非事實，周從案發至今都不承認有打人，絕對沒有和解空間。法官庭末諭知準備程序終結，全案候核辦。開庭結束，記者詢問周耀義的看法，他避而不談並戴上口罩躲避鏡頭，最後他在室內撐傘擋臉快步離開法院。

周耀義今天出庭拿雨傘擋臉躲避鏡頭。記者林孟潔／攝影
周耀義今天出庭拿雨傘擋臉躲避鏡頭。記者林孟潔／攝影
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周耀義今天出庭拿雨傘擋臉躲避鏡頭。記者林孟潔／攝影
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房東傷害罪
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