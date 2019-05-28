「最凶殘檢察官」為奪廟產槍殺出家人 槍手判刑9年定讞

2019-05-28 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台南地檢署前檢察官顏漢文8年前因財務狀況差，和退休警員莊茂鴻等人聯手奪取高雄金山寺的廟產，以假車禍企圖撞死住持釋圓塵不成，再由槍手陳穎甫持改造手槍朝釋圓塵的頭部開槍，所幸釋圓塵用手護頭躲過一劫。顏漢文被判刑14年10月定讞，仍在監服刑；陳穎甫原判刑9年8月定讞，但他獲再審改判9年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，莊茂鴻長期向金山寺租場地、設備經營殯葬葉，因而認識替金山寺前住持釋傳孝處理法律事務的顏漢文；釋傳孝2011年圓寂後，則由釋圓塵接手住持一職。莊多次鼓吹金山寺擴大殯葬業務遭拒，加上顏負債累累，兩人起心動念想共謀奪取金山寺的產權。

顏漢文、莊茂鴻先在釋圓塵的車上裝GPS，跟監偷查是否有違反佛教戒律情事，卻始終抓不到把柄；兩人又因爭奪管理權的過程，和金山寺積怨已深，因而起意想殺害釋圓塵。

隔年，顏漢文計畫利用釋圓塵搭車外出參加法會，要求陳穎甫開車故意擦撞，等釋圓塵下車後再由另一人開車衝撞，未料釋圓塵僅多處擦挫傷；假車禍方式失敗後，顏等人謀劃利用釋圓塵前往屏東準提寺主持法會之際，開槍殺死他。

陳穎甫2012年5月先花30萬元購買3支改造手槍、23顆子彈；同年9月，陳持槍衝進準提寺辦公室，朝釋圓塵頭部開一槍，所幸釋圓塵即時用雙手擋住頭，導致子彈貫穿右手臂，擊碎佛珠後，再擦傷腹部，釋圓塵送醫逃過一劫。陳穎甫當下被釋圓塵的司機壓制奪槍，報警處理，檢警深入追查才揭發幕後主使者是顏漢文。