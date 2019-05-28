狠婦欠債幫夫自殺 次女死亡竟也遭她毒害詐保

2019-05-28 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



仁武鐵工廠前年發生老闆陳屍命案。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 高雄仁武區62歲婦人王黃寶美意圖領取高額保險金，3年前涉幫助久病厭世的丈夫自殺，還布置成他殺現場，被依犯加工自殺罪判3年2月定讞；不過檢調偵辦此案，發覺更先前去世的家中次女死因也不單純，竟是她涉摻滅鼠藥毒害，二審高雄高分院今依殺人、詐欺取財罪再判她10年徒刑，宣告沒收詐得255萬2027元理賠，可上訴。

判決指出，仁武某間鐵工廠的王姓老闆與妻子王黃寶美育有3女1子，次女有智能障礙，家中積欠房貸、卡債，加上長期照顧身心俱疲，王女謀害次女領取身故保險金共255萬多元，相隔3年，又疑因保險金花用殆盡，丈夫長年患下背脊椎炎有意尋死，幫助自殺企圖再領理賠。

全案起因仁武某間鐵工廠王姓老闆，2016年11月27日深夜11點多被發現陳屍廠內，頭、頸共38處砍傷，雙手、雙腳被綁在椅子上，現場桌椅、電風扇翻倒散落一地，還有啤酒、高粱酒瓶等放地上；家屬證詞讓警方原以為是起鬥毆衝突命案，死者體內卻驗出與王黃寶美使用的安眠藥相同、案發當天王女2度進出工廠，死者還有9筆保險。

檢警突破心防後，她才承認是幫久病的丈夫自殺，但否認有意詐保，橋頭地院依幫助自殺罪判3年2月徒刑定讞。不過偵辦期間，檢警察覺王黃寶美也曾申領次女的身故保險金，調閱前案檢視，發現次女死亡的前一晚，竟是她騎機車載出門後單獨返家。

判決指出，2013年8月2日，王黃寶美涉將可滅鼠（Brodifacoum）、甲醇混入藥酒並裝入寶特瓶，當晚11點多藉故騎機車載次女外出，到仁武區八控橋旁便道時，騙次女喝下藥酒，隨即引發急性甲醇中毒身亡。

王黃寶美為製造性侵殺人案假象，刻意將次女的上衣掀至胸部上方，便離去返家，隔天早上近8點民眾發現次女明顯死亡，當時王妻接受警詢謊稱次女「愛喝酒、常遭人以酒引誘外出」、案發當晚擅自逃家外出，誤導檢警辦案，事後王女因此分別申領理賠得手255萬多元。

殺次女詐保部分，一審依殺人、詐欺取財罪，判王女12年5月徒刑，其中5月得易科罰金；全案上訴後，高雄高分院今天改判10年徒刑。

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