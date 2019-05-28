普悠瑪懲處6月3拔范植谷董座職 林佳龍約談過程曝光

2019-05-28 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



普悠瑪案發生至今已七個月，交通部今證實將在6月3日拔去前台鐵局長、現任驗船中心董事長范植谷一職。本報資料照片 分享 facebook 針對普悠瑪事故加重懲處，交通部上月將加重懲處案報行政院。交通部長林佳龍日前接受採訪時提到，將解除台鐵局前局長范植谷在中國驗船中心董座職務。交通部今證實，驗船中心將於6月3日舉行董事會，屆時會除去范的董座職位，航港局前局長謝謂君接任。

交通部說，普悠瑪行政責任調查雖仍待行政院核定，懲處未定案，但驗船中心董事長一職為交通部直接核定之人事案。經通盤考量，交通部已行文驗船中心，解除公股董事及董事長范植谷之職務，並改派日前提前兩個月退休的謝謂君擔任公股董事及接任董事長一職。驗船中心將於6月3日舉行董事會，料將順利通過這項最新的人事安排。

交通部知情人士透露，今年3月底時，林佳龍已就普悠瑪事件約談范植谷，林說，雖然范是交通部派的董座代表，但因為觀感不佳，所以希望范能夠負起責任，范也表示接受。

對此消息，謝謂君手機關機跟范植谷則是未接聽電話。

去年10月1日普悠瑪6432列車在新馬月台前彎道出軌翻覆，造成旅客18人死亡、267人受傷，交通部、台鐵局原懲處20人，但罹難者家屬及多名立法委員不滿該懲處。林佳龍上任後，要求交通部、鐵道局、台鐵局再啟動「事故責任調查」。

第二波調查朝普悠瑪採購與驗收ATP沒連線、ATP遠端監視系統功能不彰兩方向，對監督人員懲處。前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。

根據最新懲處案，由於136輛普悠瑪列車採購、驗收、測試到投入營運，都在范植谷任內，卻未能督導台鐵重視及採取具體作為，無法有效安全防護，應付督導之責。