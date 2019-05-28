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18歲她略誘14歲親密女友 至奇萊東稜山下隱居判刑

2019-05-28 08:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

18歲的女青年「小雲」與14歲少女「小如」發展成為親密朋友關係，「小雲」兩年前慫恿「小如」脫離家庭，至奇萊東稜帕托魯山下森林附近紮營隱居，下山購買補給品被警查獲，一審依準略誘罪將她判刑6月，她不服上訴，二審她與「小如」家屬達成和解，二審給予緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，「小雲」（化名）因罹病，致其辨識行為違法或依其辨識而為行為之能力顯著減低。她於2017年1月間，透過網路社群結識年僅14歲的少女「小如」（化名），同年2月開始與「小如」交往，進而以共同經營生活為目的親密朋友。

「小雲」明知「小如」年幼，心智思慮尚欠成熟，且與家人相處不睦，同年4月12日慫恿誘使「小如」與她共同生活，引誘「小如」脫離家庭，數日後將「小如」接到台中市區她的住處。「小如」的父親自女兒使用之網路臉書帳戶搜尋平日往來朋友後，撥打「小雲」臉書上所留電話，得知女兒與「小雲」在一起。

「小雲」乃決定帶「小如」至山上隱居，4月20日上午，與「小如」一同攜帶裝有登山裝備、衣物、空氣槍等物之登山背包離開住處，沿途購買糧食、種子、小雞等物，並駕車至台北市某處搭載不知情的陳姓友人。

3人一同前往花蓮縣秀林鄉合流露營區，同月23日上午，自合流露營區內的奇萊東稜登山口開始登山，途中因陳姓友人身體不適，「小雲」請陳先回乾溪溝取米並等待她回頭帶領會合，「小雲」則帶領「小如」前行，途經 9K工寮、帕托魯山下森林。

至同年5月5日在江口山南方2公里處紮營，並計畫在江口山廢棄工寮永久居住，致「小如」父母無法與「小如」聯絡，而使「小如」脫離家庭。後來，陳因身體不適，巧遇路過之登山客，即先隨同登山客返家。經「小如」的父母報警追查。

同年5月9日，「小雲」下山至花蓮縣秀林鄉統一便利超商天祥門市欲購買補給品，為警查獲，並扣得她的手機；警方於同月10日下午，循線在花蓮縣太魯閣國家公園前往沿海林道9K工寮途中尋獲「小如」。

女青年「小雲」「小雲」與少女「小如」發展成為親密朋友關係，慫恿「小如」脫離家庭，...
女青年「小雲」「小雲」與少女「小如」發展成為親密朋友關係，慫恿「小如」脫離家庭，至奇萊東稜帕托魯山下森林附近紮營隱居，台中高分院依準略誘罪將她判刑6月，並宣告緩刑3年。圖／本報資料照
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露營區太魯閣國家公園超商
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