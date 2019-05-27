警在超商埋伏抓車手 意外逮捕毒品通緝犯連開7朵花

2019-05-27 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



破、破、破…警方抓到1名通緝犯後槓上開花，還連開7 朵花，至少有6件竊盜案及1件恐嚇案同時破案！彰化縣警察局今年四月間在line群組建立「防制跨轄連續刑案通報平台」，發揮「槓上開花」的通報功能，莒光派出所員警今天逮捕蕭姓通緝犯，把照片上傳通報平台後，立刻有7個不同派出所比對，認出蕭男涉及當地的竊案。

31歲蕭男2年前從國外郵購大麻，毒郵包在海關被截獲，調查局追查逮捕後移送法辦；法院依毒品罪判刑2年10個月確定，因未依規定到案服刑，本月初被台北地檢署通緝。

今天下午1時多，莒光派出所巡佐張首意和警員陳建欽在員林市靜修路1家超商，「守株待兔」執行防制車手勤務時，看到1名男子站在提款機前領款，感覺臉孔很熟悉，拿出手持式警用小電腦比對，確認是被通緝的蕭男，立刻上前逮捕，蕭男未反抗，速手被擒。

張首意和陳建欽將蕭男帶回派出所調查後，將蕭男的影像上傳到「防制跨轄連續刑案通報平台」，沒想到，派出所電話立刻響不停，陸續有員林、東山、林厝、村上、永靖和田中警察分局朝興等派出所，及鐵路警察局員林派出所，來電查證蕭男身分。

據了解，蕭男戶籍在彰化縣田尾鄉，毒品案被法院判刑確定後不敢再待在台北，躲回彰化縣也不敢回田尾住家，與女友在外租屋藏匿，涉嫌沒錢買東西，就到超商偷食物和酒。受害超商報案後，管區派出所調閱監視器錄影畫面，都鎖定蕭男涉案。

本月24日，蕭男涉嫌在百果山廣天宮附近與他人發生衝突，向對方嗆聲狠話，被害人向管區林厝派出所報案，警方查出蕭男涉案重大，也四處追查他的行蹤。

今年3月20日方仰寧接任彰化縣警察局長，了解地方治安狀況後，在4月間指示縣警局刑警大隊在line群組成立全縣外勤單位的「防制跨轄連續刑案通報平台」，已在5月2日、12日、18日透過平台，迅速連破1件搶奪、2件跨轄的機車竊盜和加油站持刀搶錢案。

員林警察分局另建立一個以分局為單位的「防制跨轄連續刑案通報平台」，莒光派出所埋伏想抓詐騙集團車手，意外逮捕蕭姓通緝犯，依規定立刻上傳到分局的通報平台，果然大有收獲。

辦案員警說，如果沒有其他派出所通報蕭男涉案，蕭男經員林偵查隊詢問後，依規定，會由警備隊警員直接解送台北地檢署歸案執行，這種情況下，蕭男涉及的6件竊盜案及1件恐嚇案，可能都會變成懸案。