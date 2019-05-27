親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

警在超商埋伏抓車手 意外逮捕毒品通緝犯連開7朵花

2019-05-27 23:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

破、破、破…警方抓到1名通緝犯後槓上開花，還連開7 朵花，至少有6件竊盜案及1件恐嚇案同時破案！彰化縣警察局今年四月間在line群組建立「防制跨轄連續刑案通報平台」，發揮「槓上開花」的通報功能，莒光派出所員警今天逮捕蕭姓通緝犯，把照片上傳通報平台後，立刻有7個不同派出所比對，認出蕭男涉及當地的竊案。

31歲蕭男2年前從國外郵購大麻，毒郵包在海關被截獲，調查局追查逮捕後移送法辦；法院依毒品罪判刑2年10個月確定，因未依規定到案服刑，本月初被台北地檢署通緝。

今天下午1時多，莒光派出所巡佐張首意和警員陳建欽在員林市靜修路1家超商，「守株待兔」執行防制車手勤務時，看到1名男子站在提款機前領款，感覺臉孔很熟悉，拿出手持式警用小電腦比對，確認是被通緝的蕭男，立刻上前逮捕，蕭男未反抗，速手被擒。

張首意和陳建欽將蕭男帶回派出所調查後，將蕭男的影像上傳到「防制跨轄連續刑案通報平台」，沒想到，派出所電話立刻響不停，陸續有員林、東山、林厝、村上、永靖和田中警察分局朝興等派出所，及鐵路警察局員林派出所，來電查證蕭男身分。

據了解，蕭男戶籍在彰化縣田尾鄉，毒品案被法院判刑確定後不敢再待在台北，躲回彰化縣也不敢回田尾住家，與女友在外租屋藏匿，涉嫌沒錢買東西，就到超商偷食物和酒。受害超商報案後，管區派出所調閱監視器錄影畫面，都鎖定蕭男涉案。

本月24日，蕭男涉嫌在百果山廣天宮附近與他人發生衝突，向對方嗆聲狠話，被害人向管區林厝派出所報案，警方查出蕭男涉案重大，也四處追查他的行蹤。

今年3月20日方仰寧接任彰化縣警察局長，了解地方治安狀況後，在4月間指示縣警局刑警大隊在line群組成立全縣外勤單位的「防制跨轄連續刑案通報平台」，已在5月2日、12日、18日透過平台，迅速連破1件搶奪、2件跨轄的機車竊盜和加油站持刀搶錢案。

員林警察分局另建立一個以分局為單位的「防制跨轄連續刑案通報平台」，莒光派出所埋伏想抓詐騙集團車手，意外逮捕蕭姓通緝犯，依規定立刻上傳到分局的通報平台，果然大有收獲。

辦案員警說，如果沒有其他派出所通報蕭男涉案，蕭男經員林偵查隊詢問後，依規定，會由警備隊警員直接解送台北地檢署歸案執行，這種情況下，蕭男涉及的6件竊盜案及1件恐嚇案，可能都會變成懸案。

因員林偵查隊先向彰化地檢署內勤檢察官請示，檢察官表明台北地檢署同意囑託彰化代執行，方便警方就近借訊清查蕭男涉及的刑案，今晚7點多，員林警方初步調查後，先解送彰化看守所入監服刑。

蕭姓男子從國外郵購大麻被法院判刑確定，被台北地檢署通緝後躲回彰化縣，今天被員林警...
蕭姓男子從國外郵購大麻被法院判刑確定，被台北地檢署通緝後躲回彰化縣，今天被員林警方緝捕後，查出他另涉最近發生的7件竊盜和恐嚇案。記者何烱榮／攝影
分享

警察通緝
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

跳樓死在遮雨棚上 屋主求償740萬法官認定「非凶宅」

2019-05-27 17:21

欠1千要還1萬 竟是「假學長」從中作梗

2019-05-27 20:16

超市女店員偷吃2顆茶葉蛋 僅18元遭判3月

2019-05-27 16:05

基金女王打玻尿酸暴痛罵人「惡醫」 林寶珠獲判無罪

2019-05-27 15:50

金鑛咖啡店副理A走燦坤友勁消費金幣 灌水到自己荷包

2019-05-27 15:50

三灣落羽松彎道飛來奪命木椅 重機車士命大逃過一劫

2019-05-27 15:40

「世界台灣皇帝」臉書貼文要殺蔡英文 涉恐嚇檢起訴

2019-05-27 14:48

館長飆罵台南恐同議員五字經 議員今喊提告

2019-05-27 14:01

健身男國民運動中心上廁所 驚見偷拍狼

2019-05-27 13:48

印尼男穿越馬路被酒駕車撞上 一度無心跳急救挽回

2019-05-27 13:08

燒死6家人三度判死拒出庭 律師檢討家屬「沒提供協助」

2019-05-27 13:07

X分鐘看完XX電影侵權 谷阿莫：調解方案不好說

2019-05-27 12:32

館長挺同爆粗口 議員揚言提告：罵到我媽就是不可以

2019-05-27 10:54

老公傳給已婚女同事不雅照 被抓包還辯稱是「我幻想的內容」

2019-05-27 10:37

行車糾紛下車理論全都錄 氣PUPU代價是荷包消瘦

2019-05-27 10:34

法律不公、人數少、遭忽略 大法官助力扭轉

2019-05-27 10:24

民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到

2019-05-27 10:22

無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元

2019-05-27 09:37

不滿領導 上士毆上尉判刑6月

2019-05-27 00:38

警方協助找回遺落皮包 年輕女移工燦笑了

2019-05-27 00:01

幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐

2019-05-26 23:43

超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25

大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

2019-05-27 10:25

車沒油竟走向車道攔車 男被兩車連續撞慘死國道

2019-05-27 10:26

無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元

2019-05-27 09:37

超市女店員偷吃2顆茶葉蛋 僅18元遭判3月

2019-05-27 16:05

館長挺同爆粗口 議員揚言提告：罵到我媽就是不可以

2019-05-27 10:54

小孩長水泡怪罪保母 惡少私刑逼她表演活春宮

2019-05-27 17:24

又見受虐犬！狗嘴遭膠帶緊綑腫成棒球 讓人心疼

2019-05-27 17:28

揮重拳痛毆重摔毛小孩 飼主虐狗辯：跟牠玩

2019-05-27 10:24

龜山島海上長泳溺水插管昏迷 女泳客今清晨不治

2019-05-27 08:52

長者要小心 九旬歲老翁開車撞死七十多歲兄妹被起訴

2019-05-27 12:35

日網友瘋傳神準「生命靈數」 美日韓領導人全是4

2019-05-27 13:18

媽媽推嬰兒車佔路邊車位 他怒：還手比X趕我走

2019-05-27 11:08

西湖溪溺水案搜救遭質詢 警消：一切依相關規定

2019-05-27 14:18

高雄三寶違停內車道 竟閃燈下車買東西

2019-05-27 14:17

拖板車疑因視線死角擦撞機車 女騎士捲入車底送醫不治

2019-05-27 14:44

老公傳給已婚女同事不雅照 被抓包還辯稱是「我幻想的內容」

2019-05-27 10:37

東港大鵬灣跨海大橋傳槍響 1男背部中彈送醫

2019-05-27 09:54

台中市區BMW大七連撞四車 肇事駕駛無心跳送醫救回

2019-05-27 14:45

國2大園3車追撞車禍 造成一死二傷

2019-05-27 15:49

蘇花公路觀音路段落石砸破轎車擋風玻璃 駕駛受傷送醫

2019-05-27 18:21

又傳虐嬰？ 4月娃頭受重創急救

2019-05-27 00:38

校園有狼！特教男生猥褻性侵8女 導師疑隱匿要求別亂說

2019-05-27 17:58

應召業也黑吃黑 女幹部找假嫖客洗劫變性女

2019-05-27 18:22

東港深夜槍響 傷者稱散步遭開槍警方存疑調查

2019-05-27 21:27

影／不想回部隊 八年級志願兵旅館鬧自殺

2019-05-27 13:56

新北高雄包辦街頭暴力6成 蘇貞昌：公布讓首長更努力

2019-05-27 21:53

跳樓死在遮雨棚上 屋主求償740萬法官認定「非凶宅」

2019-05-27 17:21

館長飆罵台南恐同議員五字經 議員今喊提告

2019-05-27 14:01

母子相依為命身障男卻葬身火場 鄰居：他們過得很辛苦

2019-05-27 16:20

警在超商埋伏抓車手 意外逮捕毒品通緝犯連開7朵花

2019-05-27 23:24

X分鐘看完XX電影侵權 谷阿莫：調解方案不好說

2019-05-27 12:32

萬安演習還到處趴趴走 警方查獲毒品竊盜通緝犯

2019-05-27 16:17

熱血義消竟是縱火犯 尖石鄉連續縱火案都是他放火

2019-05-27 20:20

不滿領導 上士毆上尉判刑6月

2019-05-27 00:38

燒死6家人三度判死拒出庭 律師檢討家屬「沒提供協助」

2019-05-27 13:07

民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到

2019-05-27 10:22

酒駕拒檢闖紅燈 醉男吃8罰單 至少加罰5萬元

2019-05-27 00:38

醫療糾紛鬧出官司 家屬診所抬棺灑冥紙砸蛋抗議

2019-05-27 15:20

金鑛咖啡店副理A走燦坤友勁消費金幣 灌水到自己荷包

2019-05-27 15:50

行車糾紛下車理論全都錄 氣PUPU代價是荷包消瘦

2019-05-27 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top