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跳樓死在遮雨棚上 屋主求償740萬法官認定「非凶宅」

2019-05-27 17:21聯合報 記者林孟潔╱即時報導

示意圖／ingimage
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一名男子3年前疑因久病厭世從5樓住處墜樓倒臥1樓的遮雨棚身亡，一樓的王姓屋主認為自家房屋因此變成「凶宅」減損價值，提告要求男子的妻子、子女賠償740萬元。台北地方法院認為，遮雨棚並非王的房屋專有部分，故王的房子不是凶宅，不影響買賣的價格，判男子的家屬免賠，仍可上訴。

王姓屋主提告主張，男子2016年2月3日下午2時許從5樓住處跳樓自殺，墜落在他的遮雨棚上死亡，導致他的房子變成「凶宅」，經鑑定減損價格達746萬4397元。他認為，男子跳樓是以違背善良風俗的方式加害於他，因此向男子的妻子和子女要求給付740萬元。

男子家屬抗辯，男子罹患精神疾病、惡性腫瘤，處於意識錯亂的情況，究竟是意外失足或故意跳樓自殺，是否有故意導致房價減損，仍有疑義。另外，遮雨棚並非一樓房屋的專有部分，縱使男子死在遮雨棚上，也不足以讓房屋成為「凶宅」，請求法官駁回訴訟。

判決指出，依照案發後的調查，足以確認男子是搬椅子越過圍牆跳樓死亡，而家屬也曾稱，男子因大腸癌開刀，但開刀不順利，心情一直鬱悶，「他是活得不開心，但沒想到他會跳樓」，他不敢吃東西，因為害怕要一直上廁所，有憂鬱症狀，認定男子是跳樓自殺，而非意外墜樓。

法官認為，縱使鑑定結果認為房子若是凶宅應會減價740餘萬元，但房子是否為凶宅，仍是由法官判定。而經不動產估價師鑑定，認為遮雨棚的區域並非房子專有部分，既然男子墜落的地點並非建物專有部分，就難以認定會對交易價格有重大影響，不至於會貶損房屋價格，故判男子家屬免賠，可上訴。

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