超市女店員偷吃2顆茶葉蛋 僅18元遭判3月

2019-05-27 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄某連鎖超市方姓女員工涉嫌在上班偷吃2顆茶葉蛋，被依業務侵占罪判3月徒刑，易科罰金9萬元，可上訴。圖與本案無關。記者林伯驊／攝影 分享 facebook

高雄苓雅區某連鎖超市方姓女員工，去年7月上班時連續拿走2顆茶葉蛋吃掉，店長察覺數量不對，調監視器畫面抓包她竟偷吃，怒報警提告。雖然方女辯稱顧客反映過鹹才試吃確認，法官發現，方女蹲在櫃台後方食用，且也沒付2顆共18元，依業務侵占罪判3月徒刑，易科罰金9萬元，可上訴。

判決指出，方女2017年5月起任職連鎖超市的高雄大順店，負責收銀、整理檯面及貨品上架等工作；去年7月20日下午5點45分許，她卻拿架上茶葉蛋當場吃掉，相隔4分鐘、她又偷拿1顆吃掉。

該店的店長察覺茶葉蛋的數量有異，調監視器居然發現是方女連續偷了2顆來吃，氣得報警處理。方女偵訊時辯稱，「因有顧客反映品質太鹹，才會試吃確認，且她有付款給其他店員」。

法官認為，依常理若有顧客反應店內銷售的茶葉蛋過鹹，店員應告知主管，而不是自己食用來做確認，且監視器更錄到方女拿取茶葉蛋後，蹲在櫃台後方食用，也不是在客人面前，加上店長及其他店員證稱沒收到這2顆茶葉蛋共18元金額，認定方女利用業務之便，侵占持有的茶葉蛋。

方女否認犯行，仍沒賠償店家損失，但法官考量她偷吃的茶葉蛋1顆9元，2顆共18元，犯罪所得輕微，業務侵占罪可處6月以上、5年以下有期徒刑，即使判最低6月刑仍嫌過重，斟酌減刑，依犯2個業務侵占罪合併執行3月徒刑，得易科罰金9萬元。