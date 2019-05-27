基金女王打玻尿酸暴痛罵人「惡醫」 林寶珠獲判無罪

2019-05-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



先鋒投顧公司前董事長林寶珠到醫美診所注射玻尿酸，事後不適，在臉書貼文批為她手術的整形醫生蔡家碩是「惡醫」，蔡控告林寶珠妨害名譽，林女被訴；台北地院認為，林寶珠沒有加重誹謗犯意，今天判她無罪。可上訴。

林寶珠有「基金女王」的封號，獲判無罪後說「太好了，真好」，她說，蔡家碩叫她一次打20c.c.，且他打的是暴痛玻尿酸，「怎麼可以這樣打！」

林寶珠說，醫師建議她施打玻尿酸加微晶瓷共20.5cc，其中太陽穴建議10c.c，下巴實際施打5c.c，之後半夜連吃5次止痛藥也不能停止暴痛，挨告3年多來受盡折磨，要謝謝法官還原事實。

林寶珠PO文指出，2016年4月1日她經蔡家碩評估，建議在太陽穴、法令紋、下巴至少注射21.25c.c.的玻尿酸，但蔡家碩術前沒讓她簽風險告知說明書，打玻尿酸時疼痛異常，比生孩子、插胸管還痛，回家吃止痛藥也止不住，痛訴蔡是「惡醫」，還稱術後她長出木偶紋，甚至視力減退。