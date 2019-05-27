三灣落羽松彎道飛來奪命木椅 重機車士命大逃過一劫

苗栗縣台3線101公里「三灣落羽松」入口處，昨天下午有一名男子不滿路過重機發出巨大引擎聲，憤而持木椅砸向車道，過程被重機拍下PO網，網友表示這是非常危險動作，所幸重機騎士並未受到傷害，警方表示對砸椅子的邱男開罰。

轄區大河派出所所長林振民表示，事後查出行為人是邱姓男子，他在酒後被呼嘯而過重機所發出的噪音惹惱，憤而丟了一張木椅到對面車道。警方依道路管理處罰條例開單告發，另外有無涉及公共危險罪，也將通知雙方到案釐清。