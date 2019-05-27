「世界台灣皇帝」臉書貼文要殺蔡英文 涉恐嚇檢起訴

2019-05-27 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



曾經兩度以「世界台灣皇帝」身分參選總統的男子藍信祺，今年1月在臉書指出要公開處決民進黨、國民黨人士，「活生生將恥骨一截截挖出，誅連九族」，今年3月再度用臉書帳號，指名道姓要極刑處此總統蔡英文。士林地檢署認為，藍涉犯2次恐嚇公眾罪嫌，依法提起公訴。

今年1月30日凌晨1時許，藍信祺用臉書暱稱「宇宙原體黑龍上帝本人收回收界公告」，刊登涉及恐嚇公眾的文章，內容提到「要公開處決蔡英文民進黨、國民黨，活生生將齒骨一截截挖出，誅連九族，追溯祖墳全部挖出與豬糞同為肥…」。

藍又在今年3月28日下午3時許，以另一個臉書帳號發文，內容指出合法誅殺蔡英文，違抗命令極刑處死，還提到抗憲不留頭、鎖定所有叛亂禽獸執行、不遵行宇宙全人類民主憲政國家統治公法，不跪行效忠，不留頭，得監禁為奴致死。

藍信祺在1981年犯下「虎山雙屍命案」遭判刑19年，還被警政署列為十大槍擊要犯，逃亡4年後落網，他入監服刑後獲得減刑出獄，又涉犯多起刑案。近年來他兩度宣布參選總統，但最後因沒有送出連署書未果。