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館長飆罵台南恐同議員五字經 議員今喊提告

2019-05-27 14:01聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市議員盧崑福上周五在議會有關同婚的發言引發爭議。圖／取自網路
台南市議員盧崑福上周五在議會有關同婚的發言引發爭議。圖／取自網路
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台南市議員上周五在議會質詢時，針對同性婚姻合法表示擔憂，並稱未來國外很多同性戀者可能都要搬來台灣住，學校可能要考慮開設同性戀班，一番發言引發爭議，網路紅人館長陳之漢更因此在直播中大罵五字經，盧崑福中午召開記者會，表示自己只是反應選民心聲卻遭到辱罵恐嚇，一定會提告討公道。

盧崑福中午表示，有關同性結婚雖已另立專法通過，但整個社會尤其基層仍有多數民眾不能認同，個人可以尊重成年人間合法選擇，但仍不能強迫接受和認同，多數學生家長為此擔憂，他只是反應民意提出看法和建言，難道都不可以嗎？連一句話都不可以講？連言論和思想自由都要受到箝制和控制？提出看法和建議就是歧視？不認同就該被罵三字經和網路攻擊霸凌嗎？甚至還有人揚言要包圍服務處和人身攻擊，「只要台灣還是民主國家問政可受公評，自由言論反應民意就該受到保障，任何人包括館長的辱罵與恐嚇皆應受到譴責」

盧崑福表示，館長對問政可以有意見但是公開直播辱罵家母髒話就不能忍，為端正社會風氣及身為人子絕對提告求償後捐公益，「館長這樣罵還可以跟總統合照」。

盧上周五在議會表示，「如果我的小朋友的老師是同性啦，我光煩惱就要煩惱死了。他如果選擇要換班呢？可不可以？」「如果我的小朋友是三年級、四年級，他的老師有同性戀的傾向，那我也不想要我的小孩子是同性戀者嘛」、「我跟你說以後全世界一定很多人要遷進來台灣讀書，家長啦。我如果是同性戀，我去領養一個小孩，我也希望在台灣受教育。因為台灣是同性戀的發源地阿，不是啦，通過的第一個發源地阿，第一個國家。亞洲第一個通過的國家，很秋嘛。如果是經濟好很秋不是，同性戀第一個過，很秋。這個未來一定會面臨到。還是要開一個同性戀班？我是跟你說這個問題你未來一定都會遇到啦」

台南政治團體台南新芽將盧崑福的發言貼在臉書上，引發討論，館長更在直播中怒飆「 X 你娘 X 掰，你是在供 X 小？」表示自己25年前班上的同學就有「女生跟女生在一起」，「我有變同性戀嗎？我不是，我是異性戀，外國這種東西是司空見慣，而且還會彼此尊重！」館長說，如果台灣會因此毀滅，那為何美國還是世界第一強國？「他們的陸戰隊弟兄、美軍都有同性戀，他們還是保障人權啊！人家美國也光明正大，非常尊重同性戀，那為什麼世界上最強大、經濟最好的國家是美國呢？議員你可不可以回答我，因為你他 X 豬腦袋！」

而針對盧崑福嗆聲要提告，館長則回應，「館長要被恐同議員告了，不過我認為值得，沒人願意做的事情我來做，來吧你們這些侵害人權的官，國民黨籍台南市議員盧崑福，讓全台灣人看看這就是我們的官，歧視人權枉顧他人的幸福。」

台南市議員盧崑福上周五在議會有關同婚的發言引發爭議。圖／取自網路
台南市議員盧崑福上周五在議會有關同婚的發言引發爭議。圖／取自網路
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