燒死6家人三度判死拒出庭 律師檢討家屬「沒提供協助」

2019-05-27 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子翁仁賢除夕夜趁家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷，他一、二審、更一審均被判死刑。最高法院今天進行言詞辯論，翁拒絕出庭，僅由律師代表辯護；被問及翁的行為是否為情節最嚴重犯行、判死刑是否適當，律師並未明確回答，但強調歷審判決均沒有盤點翁的家庭背景、成長過程，卻讓他一人承擔責任，而「家人在過程中是否曾提供協助或矯正」，有檢討被害人之虞，引起家屬不滿。

主辦法官謝靜恒庭上指出，因翁仁賢具狀請求不到庭，經法官上周五再次確認，他仍堅持不出庭，並有狀紙及電話紀錄佐證。他說，被告聽審固然是憲法保障的權利，但沒有排除被告拒絕聽審的自由，第三審也沒有規定審判期日被告依定要到庭，但此案攸關生命權，合議庭為求慎重仍有通知翁仁賢到庭，而翁不到庭，法院仍要依法判決。

律師鄭嘉欣法庭上表示，原審判決未依職權調查翁仁賢是否應停審，竟依法庭觀察認定翁有就審能力，有違背法令之處。其二，原審未再選其他機關調查翁的精神狀態，有調查不完備之處；其三，原審受命法官於準備程序逕行調查事項，有違背法令之虞；其四，認為原審混淆鑑定人、證人及鑑定證人的拒絕規定，依然引用有瑕疵的警大教授沈勝昂的證詞，作為翁仁賢的犯罪依據，事屬違法；

鄭嘉欣認為，公正公約、最高法院判決均有對於死刑案件要遵守最嚴格的正當法律程序的敘述，要讓被告有公平審判的權利，即是要有公開、獨立、無偏頗的公正審判，而原審法官多次顯露個人心證、個人主觀評斷，故判決違反公政公約、公平審判原則。

最高檢檢察官蔡瑞宗則認為，除非翁仁賢答不及意或有心神喪失之狀況，才有必要調查就審能力，「自閉症類群障礙症和心神喪失是兩碼子事」，翁除情緒不滿之外，並沒有心神喪失，「若要法院就被告聲請的部分全數調查，判決可要寫成一部小說」，另認為原審判決並沒有違背法令之處。

審判長蘇振堂問及是否認為翁仁賢犯行是情節最嚴重之罪、處以死刑是否適當，鄭嘉欣並沒有直接回應，她認為原審審理過程有多項違背法令之處，無論原審判決是否判死或其他刑度，原審判決均有瑕疵，另她說，歷審判決沒有判點翁仁賢的家庭成長史、成長挫折，「為什麼會變成現在的狀況？為何他有犯案動機？為何造成他扭曲的性格？」鄭嘉欣說，翁仁賢在成長過程中，家人或社福單位是否曾伸出援手、予以協助或矯正，是否要讓他一人獨自承擔責任，此部分仍有待商榷。

蔡瑞宗指出，翁仁賢故意放火燒死6人，其中包括親生父母等人，著實令人心痛，「若他的犯行不是情節最重大犯罪，那不知何為最嚴重之犯行？」另翁的鑑定結果，認為他教化可能性低，難以施以教化，社會教化仍屬不易，確實有永久與世隔絕的必要，建請法官維持原審判決，判處死刑。

翁的大哥、姪子、四哥今天均到庭表示意見，大哥翁仁焜說，造成如此重大的傷害，案發至今已經快四年了，每次開庭對於他而言都是傷害，要求法官維持原審判決判死刑，並且盡快執行；四哥翁仁平說，翁仁賢太過以自我為中心，以為全世界都應照他的方式走，且毫無反省心態，基於對生命的尊重、父母的教養，應該維持死刑判決，給翁仁賢一個教訓。

翁仁賢的姪子則說，辯護律師不斷認為受命法官、鑑定人的說法不足為證據，還檢討被害人沒有好好照顧、供養犯罪者，審判長的判決應該要保護全台灣的善良百姓，對於其他有意犯罪者加以警惕，所以他認為應該維持死刑判決，並且盡快執行。

翁仁賢2015年2月6日小年夜，買妥20公升汽油分裝到寶特瓶、牛奶罐等容器，隔天趁家人吃團圓飯時，他先在自家三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人潑油，並以報紙引火，瞬間陷入火海。翁的父母、姪子、姪媳和看護來不及逃生，葬身火窟，姪女因全身三度灼傷面積達90%，送醫不治，另有5名親友受灼傷。