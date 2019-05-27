老公傳給已婚女同事不雅照 被抓包還辯稱是「我幻想的內容」

2019-05-27 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



吳男與葉姓女同事發生婚外情，在公司宿舍、旅館、珠海區飯店嘿咻，葉女要結束關係，吳傳曖昧訊息及他「親吻乳頭」照片給葉女，吳妻看不下去，告訴葉女的老公提告，吳辯稱訊息內容是「我幻想的內容」，但親吻葉女的男主角就是他，台中地院今天依妨害家庭罪將吳判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，48歲的吳男與葉女是同事關係，從2012年元月至2015年8月間，兩人在台中市沙鹿區的公司宿舍、或是出差到高雄市佳商旅館房間內嘿咻，還有次到大陸廣州出差時，與葉女在珠海區珀麗飯店發生性關係。

2016年5月間，葉女要結束這段關係，吳男一直糾纏，傳送「我們每天下班一起吃晚餐，一起洗澡，在浴室做愛」、「做愛時拍影片，妳說妹妹喜歡弟弟」、「都有影片，妳要我寄給妳看嗎」，還寄他親吻葉女乳頭、及葉女僅著睡衣未著內衣及底褲的照片給葉女。

經吳男的妻子以LINE通訊軟體告知葉女的老公林男，葉女與吳有不尋常關係，經林男提起告訴。吳男否認相姦犯行，辯稱「我沒有與葉女發生過性行為，我傳送給葉女內容曖昧的簡訊，是因為我精神狀況不佳，都是我的幻想內容」。