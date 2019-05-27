親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

老公傳給已婚女同事不雅照 被抓包還辯稱是「我幻想的內容」

2019-05-27 10:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

吳男與葉姓女同事發生婚外情，在公司宿舍、旅館、珠海區飯店嘿咻，葉女要結束關係，吳傳曖昧訊息及他「親吻乳頭」照片給葉女，吳妻看不下去，告訴葉女的老公提告，吳辯稱訊息內容是「我幻想的內容」，但親吻葉女的男主角就是他，台中地院今天依妨害家庭罪將吳判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，48歲的吳男與葉女是同事關係，從2012年元月至2015年8月間，兩人在台中市沙鹿區的公司宿舍、或是出差到高雄市佳商旅館房間內嘿咻，還有次到大陸廣州出差時，與葉女在珠海區珀麗飯店發生性關係。

2016年5月間，葉女要結束這段關係，吳男一直糾纏，傳送「我們每天下班一起吃晚餐，一起洗澡，在浴室做愛」、「做愛時拍影片，妳說妹妹喜歡弟弟」、「都有影片，妳要我寄給妳看嗎」，還寄他親吻葉女乳頭、及葉女僅著睡衣未著內衣及底褲的照片給葉女。

經吳男的妻子以LINE通訊軟體告知葉女的老公林男，葉女與吳有不尋常關係，經林男提起告訴。吳男否認相姦犯行，辯稱「我沒有與葉女發生過性行為，我傳送給葉女內容曖昧的簡訊，是因為我精神狀況不佳，都是我的幻想內容」。

法官查出，若吳與葉女無不倫關係，豈會有他親吻她乳頭的照片、豈會有葉女葉女僅著睡衣卻未著內衣及底褲而任由他拍照情刑發生？法官認定他嚴重妨害林男的家庭生活，犯後無悔意，予以判刑。

吳男與葉姓女同事發生婚外情，在公司宿舍、旅館、出差到珠海區飯店嘿咻，台中地院今天...
吳男與葉姓女同事發生婚外情，在公司宿舍、旅館、出差到珠海區飯店嘿咻，台中地院今天依妨害家庭罪將吳判刑4月，得易科罰金。圖／本報資料照
分享

宿舍婚外情妨害家庭
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元

2019-05-27 09:37

行車糾紛下車理論全都錄 氣PUPU代價是荷包消瘦

2019-05-27 10:34

法律不公、人數少、遭忽略 大法官助力扭轉

2019-05-27 10:24

民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到

2019-05-27 10:22

不滿領導 上士毆上尉判刑6月

2019-05-27 00:38

警方協助找回遺落皮包 年輕女移工燦笑了

2019-05-27 00:01

幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐

2019-05-26 23:43

超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25

大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03

拉麵名店找日籍主廚坐鎮 卻未合法申請遭罰15萬

2019-05-26 18:19

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44

海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48

洩密案更審 高院6月傳馬英九出庭

2019-05-26 12:34

一身酒臭熏到警察 酒駕拒檢暴逃被法辦加罰5萬

2019-05-26 12:16

假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27

外籍陪酒妹假冒他人身分 智慧科技一掃搓破謊言

2019-05-26 10:52

騎士酒駕撞車卡電線桿下 警依公共危險罪法辦

2019-05-26 10:42

貿易商集資950萬買比特幣 賣家拿錢開溜涉詐欺

2019-05-26 10:21

得不償失! 侵占他人遺失2千財物 男子被判罰3倍

2019-05-26 10:21

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

捷運淡水站女清潔工情緒失控抓狂 拿拖把打趴女主管

2019-05-26 21:13

超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25

華航傳今午接獲炸彈恐嚇信 調派航機飛行

2019-05-26 18:34

假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27

潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海

2019-05-26 21:54

雲林小吃店合法掩護非法 暗地從事性交易遭查獲

2019-05-26 11:35

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44

移民署查獲假觀光真坐檯越南小吃店 知名紅牌竟變性

2019-05-26 16:49

大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03

知名財神廟爆醜聞 廟監事刮彩券不給錢欺凌身障者

2019-05-26 23:44

龜山島海上長泳14年首度傳意外 72歲女泳客插管昏迷

2019-05-26 12:13

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

2019-05-27 10:25

潮州出租套房火警 多人獲救 1男無呼吸心跳

2019-05-26 20:22

無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元

2019-05-27 09:37

龜山島海上長泳溺水插管昏迷 女泳客今清晨不治

2019-05-27 08:52

海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48

男子永安漁港意外墜海 海巡即刻救上岸

2019-05-26 13:48

女移民官車站撞見越南人秘密蒐證 助專勤隊逮8非法移工

2019-05-26 16:41

龜山島長泳遇上這浪 泳客驚海上雲霄飛車下次不玩了

2019-05-26 22:02

外籍陪酒妹假冒他人身分 智慧科技一掃搓破謊言

2019-05-26 10:52

悲慘少女遭父性侵安置 吐露表姨丈也侵犯她多年

2019-05-26 22:29

4月大嬰兒疑遭24歲父親虐打 全身僵硬加護病房觀察

2019-05-26 15:49

假觀光真陪酒 越籍紅牌竟是「他」

2019-05-26 23:30

移民署台北專勤隊逮4外籍賣淫女 最久已撈金8個月

2019-05-26 16:24

幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐

2019-05-26 23:43

長期家暴女兒 就連出車禍腿斷也不放過 恐怖母親遭起訴

2019-05-26 12:40

假觀光真賣淫 陸籍女稱「找朋友喝酒」

2019-05-26 12:21

不滿領導 上士毆上尉判刑6月

2019-05-27 00:38

趕機場釀連環撞 1人重傷送醫觀察中

2019-05-26 14:38

酒駕拒檢闖紅燈 醉男吃8罰單 至少加罰5萬元

2019-05-27 00:38

灌膠怪客出沒！猛灌機車鑰匙孔 台南車主氣炸報警追查

2019-05-26 13:21

宜蘭長泳意外 專家：遇漲潮離岸流困碎浪區

2019-05-26 18:23

拉麵名店找日籍主廚坐鎮 卻未合法申請遭罰15萬

2019-05-26 18:19

洩密案更審 高院6月傳馬英九出庭

2019-05-26 12:34

華航接炸彈恐嚇信 證實虛驚一場

2019-05-26 19:15

少女新崛江看電影遭襲胸 噁男瞎辯找位置

2019-05-26 14:21

疑似改裝機車不滿被攔檢 貼網討拍反遭打臉

2019-05-26 11:08

台北誠品信義店傳火警 冰箱冒煙所致

2019-05-26 13:25

酒駕又疲勞 趕搭機連環撞

2019-05-27 00:38

門口牛奶都沒拿 獨居婦病死家中多日傳惡臭

2019-05-26 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top