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法律不公、人數少、遭忽略 大法官助力扭轉

2019-05-27 10:24聯合報 記者王宏舜╱即時報導

大法官至今已作出776號解釋，其中有多筆解釋影響社會甚鉅，但也有一些釋憲的受益者「寥寥」，像是釋字747號「土地所有權人因公路穿越地下得請求徵收地上權案」，在台灣實際受影響者只有1人，但大法官仍予以解釋，這些都是對人權的保障。

在國、共分治兩岸的時代因素下，重婚問題曾在兩岸開放後讓台灣的配偶「嚇壞」。鄧元貞1940年在福建省與元配陳鸞香結婚，大陸淪陷後，鄧隻身隨國民政府來台，他原本以為可以反攻大陸，但卻遙遙無望，1960年與吳秀琴結婚。1986年，陳鸞香到了香港，當她發現丈夫已經在台再娶，委託律師在台灣打官司，訴請撤銷鄧元貞在台婚姻的效力。因民法規定不能重婚，鄧元貞一路敗訴，判決也讓許多有同樣情形的台灣配偶不安。

1989年，大法官作出釋字第242號解釋，認為「惟」國家遭遇重大變故，在夫妻隔離，相聚無期的情況下所發生重婚事件，與一般重婚事件不同，若撤銷這種有長期實際共同生活事實的後婚姻關係，反足妨害社會秩序，與憲法第22條保障人民自由及權利的規定有所牴觸。1989年11月，最高法院第二次再審，依大法官會議解釋改判陳鸞香敗訴，恢復鄧元貞在台婚姻的效力。

釋字第365號對「民法就親權行使父權優先之規定違憲？」作出違憲解釋，等於宣告「父權優先」條款違憲。釋字第694號討論「所得稅法以扶養其他親屬或家屬須未滿20歲或年滿60歲始得減除免稅額之規定 」是否違憲？大法官認為納稅義務人只要證明遠親或家屬受其扶養，且無謀生能力，不管幾歲，都可以列報免稅額，並指出以年齡為分類標準限制減除免稅額，手段與目的欠缺實質關聯。

釋字第719號「政府採購得標廠商應進用一定比例原住民案」，攸關原住民族的工作保障。大法官認為，相關規定在「促進原住民就業，維護重要公益」，未過當限制營業自由，這號解釋宣告有關規定合憲。台灣的同志權利運動起於1990年代，促成同婚的最強而有力的後盾，無疑是大法官解釋，釋字748號解釋正確來說不是宣告民法真的「違憲」，而是保護不足。

不過大法官也曾遭遇過「政治」刁難，前司法院長翁岳生就提過，因釋字76號關於「國會」的解釋得罪了立法院，立院制定了「大法官會議法」來約束大法官的職權行使，造成第二、三屆大法官功能萎縮，第三屆大法官9年僅出24件解釋，那時秘書長還要到最高法院、最高行政法院「拜託請求解釋」。第四屆的大法官重新思考，「人民的聲請從寬」，人民與大法官的關係逐漸緊密。

目前最受矚目的待審案件，是6月24、25日要舉行的軍、公、教年改憲法法庭言詞辯論，大法官最晚將在8月23日前作出解釋。

司法院釋字748號解釋促成同婚合法化，而過去像是「父權優先」條款曾被宣告違憲、政...
司法院釋字748號解釋促成同婚合法化，而過去像是「父權優先」條款曾被宣告違憲、政府採購得標廠商應進用一定比例原住民案則合憲，都保障了弱勢人權。6月24、25日將舉行軍、公、教年改憲法法庭言詞辯論，許多人關切。資料照片。記者曾吉松／攝影
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大法官婚姻原住民
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