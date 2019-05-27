民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到

2019-05-27 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



有民眾在臉書社團PO文並附照片指出，昨天在安南區同安路與安中路口，看到一組非常辛苦的警員在取締機車違規，圖中這輛紅色轎車直接在警察面前跨越雙黃線迴轉，警員似乎未見到眼前的違規。台南市警三分局安中派出所長蔡明宫今天澄清說，當時因為兩名員警分別在對未戴安全帽及闖紅燈車輛開單，他正負責警戒的工作，無法發現背後違規迴轉車輛，警方將依法追查違規迴轉車輛。

蔡明宮說，根據交通道路管理處罰條例，汽車在雙黃線違規迴轉，依法可開罰9百元。

有網友在靠北台南違規臉書社團PO文說，在安南區同安路與安中路口，看到一組非常辛苦的警員在取締機車違規，圖中這輛紅色轎車直接在警察面前跨越雙黃線迴轉， 該組警員似乎未見到眼前的重大違規，警方真的需要加強執法，需要各位幫忙多多拍照多多報案多多檢舉。