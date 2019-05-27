民檢舉警眼前違規 所長：警專心開單背後看不到
有民眾在臉書社團PO文並附照片指出，昨天在安南區同安路與安中路口，看到一組非常辛苦的警員在取締機車違規，圖中這輛紅色轎車直接在警察面前跨越雙黃線迴轉，警員似乎未見到眼前的違規。台南市警三分局安中派出所長蔡明宫今天澄清說，當時因為兩名員警分別在對未戴安全帽及闖紅燈車輛開單，他正負責警戒的工作，無法發現背後違規迴轉車輛，警方將依法追查違規迴轉車輛。
蔡明宮說，根據交通道路管理處罰條例，汽車在雙黃線違規迴轉，依法可開罰9百元。
有網友在靠北台南違規臉書社團PO文說，在安南區同安路與安中路口，看到一組非常辛苦的警員在取締機車違規，圖中這輛紅色轎車直接在警察面前跨越雙黃線迴轉， 該組警員似乎未見到眼前的重大違規，警方真的需要加強執法，需要各位幫忙多多拍照多多報案多多檢舉。
安中派出所長蔡明宮說，謝謝大家對於安南區交通秩序的關心，他即是照片那的那位警察，當時因為本所兩名同仁分別在對未戴安全帽及闖紅燈車輛開單，而他正負責警戒的工作，視線所及，無法發現背後違規迴轉車輛。 對於這樣的疏忽，深刻檢討，請拍攝照片的民眾，將照片提供給本所，或上傳至警察局的檢舉信箱，警方將依法舉發。
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