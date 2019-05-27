無預警被解雇 貨櫃車司機要回加班費259萬元

2019-05-27 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



冷姓貨櫃車司機被倉儲物流公司無預警解僱，提告要求業者給付離職前5年加班費259萬多元。業者辯稱，冷男依載貨趟數及里程核算「獎金」，無底薪，雙方為承攬關係，無勞動契約，無理由請求加班費。基隆地院依勞務承攬合約內容認定雙方有僱傭關係，判業者須付加班費。全案可上訴。

法院判決指出，2008年3月冷男與倉儲物流公司簽訂承攬契約，貨櫃車由業者提供，他負責在基隆港區運送貨物。薪資以開車趟次按件計酬，並依目的地距離長短計算多寡，直到2016年被業者無預警解僱。

冷男控訴工資僅依目的地距離計算，但裝卸需要時間，塞車、等待作業等工時「風險」也轉嫁司機，每日實際工時超過8小時，仍只能按件計酬。受僱期間他不敢異議，被解僱後整理任職期間工時資料，2016年提告請求業者支付加班費259萬5519元。

倉儲業者辯稱，雙方簽定的承攬合約明文為承攬關係，業者是因行業特殊性才提供貨櫃車供冷男保管使用，車輛保養、維修、油費、燃料稅等仍由業者負擔。雙方約定依運送貨物件數計算報酬，冷男可自由決定是否運送貨物，上下班無需打卡，也無固定上下班地點，與勞基法所謂勞動契約有別。