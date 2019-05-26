親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐

2019-05-26 23:43聯合報 記者林伯驊╱即時報導

國內知名食品級保麗龍廠蘇姓前總經理、蔡姓前副總經理，雙雙遭控涉洩漏技術配方給大陸公司，還介紹自己的客戶去採購，又要求底下員工將技術資料寄往國外，檢方依洩漏業務上工商秘密罪、背信罪嫌起訴。不過蘇、蔡2人皆否認洩出工商秘密，高雄地院審理後認為事證不足判無罪，仍可上訴。

起訴指出，蘇、蔡同一年去職，蘇姓前總理2001年起任職至2013年、蔡姓副總2002年至2013年，2人都知悉公司「食品級保麗龍（EPS）」技術配方、客戶名單及定價策略等工商秘密。

檢方調查，2012年7月間，蘇、蔡趁和公司東南亞代理商兼客戶許姓男子前往大陸江蘇省的保麗龍材料廠興達公司，藉開會為由洩漏相關技術，並替對方公司提升產品良率、能夠銷往東南亞；2013年初蘇及蔡再向自家客戶表示興達可用較低價格出貨，要求改向興達採購，但遭拒絕。

蔡姓副總另被查出2013年5月、7月，兩度要求技術部的工程師，將正研發中的保麗龍改善技術寄至泰國，不過都被拒絕。

蘇總和蔡姓副總遭提告後，辯稱去大陸興達公司是將東南亞許姓代理商介紹給對方，過程中有聊到食品級保麗龍市場現況，但「有強調自家公司品質最好，興達公司這類大陸公司產品比較便宜，是眾所皆知」；至於將資料寄給泰國，也是為拓展市場。

許姓代理商證稱，一起去大陸開會討論到合作關係，但沒聽到有洩漏正在研發的技術，蘇、蔡另和對方生產及技術人員私下談論，不清楚詳細情形；合議庭認為，無法佐證是否有談及技術機密，且就算其他公司向興達公司訂購食品級保麗龍，也難認定技術是由嘉義這間公司而去。

至於寄資料去泰國，合議庭發現，工程師表示蔡姓副總僅要求準備資料，但沒要直接寄出給第三人，難以認定已著手進行背信犯行。

國內知名食品級保麗龍廠蘇姓前總經理、蔡姓前副總經理，遭控涉將技術洩漏給大陸廠商，...
國內知名食品級保麗龍廠蘇姓前總經理、蔡姓前副總經理，遭控涉將技術洩漏給大陸廠商，被依背信罪嫌起訴，高雄地院審理後認為事證不足，判無罪。圖／本報資料照
分享

保麗龍東南亞泰國
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25

大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03

警方協助找回遺落皮包 年輕女移工燦笑了

2019-05-27 00:01

拉麵名店找日籍主廚坐鎮 卻未合法申請遭罰15萬

2019-05-26 18:19

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44

海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48

洩密案更審 高院6月傳馬英九出庭

2019-05-26 12:34

一身酒臭熏到警察 酒駕拒檢暴逃被法辦加罰5萬

2019-05-26 12:16

假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27

外籍陪酒妹假冒他人身分 智慧科技一掃搓破謊言

2019-05-26 10:52

騎士酒駕撞車卡電線桿下 警依公共危險罪法辦

2019-05-26 10:42

貿易商集資950萬買比特幣 賣家拿錢開溜涉詐欺

2019-05-26 10:21

得不償失! 侵占他人遺失2千財物 男子被判罰3倍

2019-05-26 10:21

修復式司法／請不起律師 弱勢纏訟心結

2019-05-26 00:08

修復式司法／修復「心」關係 夫妻不再互告

2019-05-26 00:08

跨不過的坎 修復式司法難題

2019-05-26 00:08

大義滅親！ 加油站清潔工偷11萬 被父親舉報判刑

2019-05-25 23:38

得不償失！她為滿足幼子洗劫Uniqlo被判刑

2019-05-25 18:53

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

捷運淡水站女清潔工情緒失控抓狂 拿拖把打趴女主管

2019-05-26 21:13

超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25

龜山島海上長泳出意外3人昏迷救回、1插管急救 活動喊停

2019-05-26 10:42

華航傳今午接獲炸彈恐嚇信 調派航機飛行

2019-05-26 18:34

假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27

雲林小吃店合法掩護非法 暗地從事性交易遭查獲

2019-05-26 11:35

潮州出租套房火警爆炸 男子行動不便命喪火海

2019-05-26 21:54

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44

移民署查獲假觀光真坐檯越南小吃店 知名紅牌竟變性

2019-05-26 16:49

龜山島海上長泳14年首度傳意外 72歲女泳客插管昏迷

2019-05-26 12:13

大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03

潮州出租套房火警 多人獲救 1男無呼吸心跳

2019-05-26 20:22

海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48

外籍陪酒妹假冒他人身分 智慧科技一掃搓破謊言

2019-05-26 10:52

男子永安漁港意外墜海 海巡即刻救上岸

2019-05-26 13:48

女移民官車站撞見越南人秘密蒐證 助專勤隊逮8非法移工

2019-05-26 16:41

4月大嬰兒疑遭24歲父親虐打 全身僵硬加護病房觀察

2019-05-26 15:49

越南移工從大陸偷渡到台灣 代價是每人3000元美金

2019-05-26 08:55

長期家暴女兒 就連出車禍腿斷也不放過 恐怖母親遭起訴

2019-05-26 12:40

不滿老公付贍養費給前妻 她恐嚇「讓你孩子沒媽媽」

2019-05-26 09:14

影／移民署掃蕩非法移工 查獲9外籍男女

2019-05-26 00:28

移民署台北專勤隊逮4外籍賣淫女 最久已撈金8個月

2019-05-26 16:24

假觀光真賣淫 陸籍女稱「找朋友喝酒」

2019-05-26 12:21

趕機場釀連環撞 1人重傷送醫觀察中

2019-05-26 14:38

灌膠怪客出沒！猛灌機車鑰匙孔 台南車主氣炸報警追查

2019-05-26 13:21

龜山島長泳遇上這浪 泳客驚海上雲霄飛車下次不玩了

2019-05-26 22:02

洩密案更審 高院6月傳馬英九出庭

2019-05-26 12:34

悲慘少女遭父性侵安置 吐露表姨丈也侵犯她多年

2019-05-26 22:29

疑似改裝機車不滿被攔檢 貼網討拍反遭打臉

2019-05-26 11:08

門口牛奶都沒拿 獨居婦病死家中多日傳惡臭

2019-05-26 16:34

宜蘭長泳意外 專家：遇漲潮離岸流困碎浪區

2019-05-26 18:23

台北誠品信義店傳火警 冰箱冒煙所致

2019-05-26 13:25

女子跳光復橋上投河 搶救14小時不治

2019-05-26 18:52

華航接炸彈恐嚇信 證實虛驚一場

2019-05-26 19:15

拉麵名店找日籍主廚坐鎮 卻未合法申請遭罰15萬

2019-05-26 18:19

少女新崛江看電影遭襲胸 噁男瞎辯找位置

2019-05-26 14:21

影／開車遇警攔查拒停 男狂飆後失控自撞分隔島

2019-05-26 18:51

貿易商集資950萬買比特幣 賣家拿錢開溜涉詐欺

2019-05-26 10:21

知名財神廟爆醜聞 廟監事刮彩券不給錢欺凌身障者

2019-05-26 23:44

中壢火車站中平商圈 移警查外籍移工鬥毆色情滋生

2019-05-26 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top