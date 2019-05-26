幫提升大陸保麗龍廠技術？ 總經理副總挨告結果出爐

2019-05-26 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國內知名食品級保麗龍廠蘇姓前總經理、蔡姓前副總經理，雙雙遭控涉洩漏技術配方給大陸公司，還介紹自己的客戶去採購，又要求底下員工將技術資料寄往國外，檢方依洩漏業務上工商秘密罪、背信罪嫌起訴。不過蘇、蔡2人皆否認洩出工商秘密，高雄地院審理後認為事證不足判無罪，仍可上訴。

起訴指出，蘇、蔡同一年去職，蘇姓前總理2001年起任職至2013年、蔡姓副總2002年至2013年，2人都知悉公司「食品級保麗龍（EPS）」技術配方、客戶名單及定價策略等工商秘密。

檢方調查，2012年7月間，蘇、蔡趁和公司東南亞代理商兼客戶許姓男子前往大陸江蘇省的保麗龍材料廠興達公司，藉開會為由洩漏相關技術，並替對方公司提升產品良率、能夠銷往東南亞；2013年初蘇及蔡再向自家客戶表示興達可用較低價格出貨，要求改向興達採購，但遭拒絕。

蔡姓副總另被查出2013年5月、7月，兩度要求技術部的工程師，將正研發中的保麗龍改善技術寄至泰國，不過都被拒絕。

蘇總和蔡姓副總遭提告後，辯稱去大陸興達公司是將東南亞許姓代理商介紹給對方，過程中有聊到食品級保麗龍市場現況，但「有強調自家公司品質最好，興達公司這類大陸公司產品比較便宜，是眾所皆知」；至於將資料寄給泰國，也是為拓展市場。

許姓代理商證稱，一起去大陸開會討論到合作關係，但沒聽到有洩漏正在研發的技術，蘇、蔡另和對方生產及技術人員私下談論，不清楚詳細情形；合議庭認為，無法佐證是否有談及技術機密，且就算其他公司向興達公司訂購食品級保麗龍，也難認定技術是由嘉義這間公司而去。