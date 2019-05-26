超速16公里告贏撤單 員警「站這裡」竟錯了

2019-05-26 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄徐姓男子去年7月開車行經鳳山臨海路，超速16公里收到1600元罰單，徐卻提出政訴訟主張，當時員警取締的位置，距離「警告牌」超過300公尺，違反法定距離。高雄地院認為，一般道路上的測速「科學儀器」，依法確實應於100至300公尺間明顯標示，撤銷改判免罰，可上訴。

判決指出，去年7月22日下午3點多，徐姓男子開車行經鳳山區臨海路往北，限速50公里，他的時速卻達66公里，被高市警局交通大隊鳳山分隊測得超速16公里，逕行舉發，徐接到罰單後陳述不服，但高市交通局詢問警方，仍開出1600元罰單並記違規點數1點。

徐提告主張，當時員警取締測速的位置，距離警告牌超過300公尺，違反法定要「明顯標示」的距離，要求撤單。

高市府交通局辯稱，明顯標示距離，是指「警告牌」與「違規地點」的距離，所以徐被拍到超速的位置離警告牌204公尺，仍是超速違規要罰。