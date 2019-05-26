大業隧道前交流道進外車道 未打方向燈3000元飛了

2019-05-26 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



吳姓男子去年7月22日早上，開車行經國道一號北向0.7 公里處，要進大業隧道前，變換車道未打方向燈，被人用行車行車記錄器檢舉，遭罰3000元，記違規點數1點。吳男不服，指他一上交流道就從3線變2線道，不注意就沒打方向燈，不是故意違規，但行車記錄器明白錄下他就是沒打方向燈，基隆法院撤回他的行政訴訟，判他敗訴。

法官指出，吳男是合法考領普通小型車駕駛執照之人，有關行進間之變換車道或轉彎，必須使用方向燈提醒其他駕駛人及行人，更為其須具備之基本常識，俾利其他用路人了解車輛動向，以維自身及他人行車安全。

且吳男明知該路段確有車道減縮而需變換車道，是原告主觀上縱無故意，亦有應注意、能注意而不注意之過失，其執此主張，尚無從解免原告之違規責任。

吳男確實有「行駛高速公路未依規定變換車道」之違規事實，洵屬明確。從而，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款、違反道路交通管理事件統一裁罰基準等規定，裁處吳男罰鍰3000元併記違規點數1 點，核無違誤，吳男訴請撤銷為無理由，應予駁回。